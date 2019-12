Presentaron la temporada de Mar del Plata en el histórico Torreón del Monje

La temporada teatral de Mar del Plata fue presentada hoy en el histórico Torreón del Monje de la ciudad, en el marco de una gran fiesta en la que participaron figuras del espectáculo que protagonizarán las obras teatrales y de revista que se se podrán ver a lo largo del verano en La Feliz.



Antonio Gasalla, Laurita Fernández, Sol Pérez, Nicolás Cabré, Federico Bal, Luciano Castro, Sabrina Rojas, Nora Cárpena y Fátima Florez -que llegó tarde y no pudo estar en la foto oficial, lo que desató un clima de tensión entre los presentes-, fueron algunos de los famosos que asistieron al lanzamiento de una grilla variada, representando a 60 elencos que serán parte de la cartelera 2020.



La gran ausente fue Carmen Barbieri, quien no pudo estar presente en al encuentro por un problema en la voz. Este año la actriz encabezará el elenco de "20 millones", una comedia que se estrenará esta noche en el teatro Atlas, que cuenta con producción de Guillermo Martín y en la que Barbieri tendrá como compañera Sol Pérez.



Después de una pausa de varios años, el lanzamiento volvió a realizarse en la ciudad balnearia y, por primera vez, se realizó en el mítico Torreón del Monje, donde los actores se desplazaron con naturalidad para hablar con la prensa de diferentes medios del país.



"Para nosotros, en el inicio de la gestión, era importante hacer el lanzamiento acá, con los elencos que vienen y con muchos artistas marplatenses", dijo el intendente Guillermo Montenegro, durante la presentación.



El actor Mauricio Dayub, autor y protagonista de "El equlibrista", que se estrenó anoche en el teatro Bristol, comentó a Télam: "Estoy sorprendido, venimos de un año muy complejo, y me llama la atención todo lo que pasa, acá estamos en una fiesta que parece un isla. La ciudad se está acomodando para que todo ocurra, es como arrojarse convencidos de que en el aire van a aparecer las alas o algo que nos sostenga".



La temporada tiene como uno de sus principales atractivos a "Desnudos", pieza protagonizada por Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Sabrina Rojas, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mercedes Scapola. Si bien tenía previsto debutar anoche, por problemas técnicos el estreno se pasó para hoy en el Neptuno.



Basada en la película del mismo nombre (de 2002, escrita y dirigida por la alemana Doris Dörrie), la historia gira en el encuentro de tres parejas que advierten que saben poco de sus respectivos compañeros. Y poco sobre sí mismos.



Se calcula que la cartelera estará integrada por unas 300 obras, de las cuales muchas de ellas vienen a ratificar el éxito que tuvieron en la cartelera porteña, otras son locales y muchas vienen de la escena independiente.



El productor Carlos Rottemberg, que presentará siete obras esta temporada en La Feliz, destacó que este año pasó algo inusual. " Hasta agosto había confirmada una sola compañía para Mar del Plata, la obra 'Desnudos'. A partir de ahí empezó a conformarse una aceptación y una convocatoria por parte de gente muy conocida del ambiente artístico argentino para para venir a trabajar a Mar del Plata".



"Nosotros -agregó el productor teatral- necesitamos una ciudad con mucha gente, eso es lo coyuntural que tiene que ver con el bolsillo hogareño, pero además desde el ambiente nuestro necesitamos que coincida que haya mucha gente en la ciudad y que muchos artistas quieran trabajar. Este verano ya tenemos una parte realizada: los artistas decidieron venir a Mar del Plata, esto se suma al movimiento teatral marplatense de todo el año que fue de gran crecimiento en las más de cuatro décadas que yo hago esto".



"Esta es la capital del espectáculo porque tiene 16 pantallas de cine, más de una decena de teatros independientes, teatro municipal como el Colón, un estadio deportivo, recitales gratuitos e infinidad de artistas internacionales que la eligen. Esperemos que sea una temporada fructífera", finalizó Rottemberg.



La cartelera 2020 incluye obras como "Departamento de soltero", con Laurita Fernández y Nicolás Cabré (América), comedia inspirada en la premiada pelicula de Hollywood dirigida por Billy Wilder; y "Mentiras inteligentes", obra dirigida por Valeria Ambrosio que pasó por el porteño teatro Astros con Federico Bal y Arnaldo André y que para este verano suma en la sala Lido a Nora Cárpena en su elenco.



" Moldavsky 2020", producido por Gustavo Yankelevich y Carlos Rottemberg (Teatro Mar del Plata), Antonio Gasalla (Radio City, a partir del jueves 26 de diciembre), y "Fátima mágica" (teatro Roxy), con la actriz y humorista Fátima Florez, son otras de las propuestas que se podrán disfrutar en la temporada veraniega.