La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, volvió a rechazar este martes un planteo presentado por la República Argentina en el prolongado juicio relacionado con la expropiación de YPF, un caso que se extiende por más de diez años en la justicia estadounidense.

El Gobierno argentino había solicitado restringir el proceso de discovery, limitándolo únicamente a los activos estatales que podrían ser objeto de embargo, basándose en el precedente establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso NML Capital. Sin embargo, Preska consideró que esta petición no aportaba nuevos elementos ni corregía errores evidentes, por lo que decidió desestimarla.

En sus fundamentos, la magistrada explicó: “En esta jurisdicción, las mociones de reconsideración generalmente se deniegan, salvo que la parte solicitante pueda mostrar decisiones o datos que el tribunal haya pasado por alto y que podrían cambiar la conclusión alcanzada”.

Respecto al fallo NML Capital, Preska aclaró que este no impide la investigación de activos extraterritoriales pertenecientes a un Estado, incluso si no son ejecutables. Además, destacó que para justificar una reconsideración se requieren cambios en la ley, nuevas pruebas o evitar una injusticia manifiesta.

“Dado que la Corte ya consideró la decisión de la Corte Suprema en el caso República Argentina c. NML Capital, Ltd., y los argumentos de la República son solo un intento de ‘dar una segunda oportunidad’, se deniega la solicitud de reconsideración de la República”, concluyó la jueza.

La Procuración del Tesoro emitió un comunicado en el que resaltó que esta resolución se suma a la de la semana pasada, también desfavorable para Argentina, que rechazó la solicitud de reconsideración sobre el discovery de dispositivos y cuentas de funcionarios y exfuncionarios.

Desde el organismo oficial consideraron que ambas decisiones son equivocadas y están evaluando los recursos legales adecuados para impugnarlas, en el marco de la estrategia general del juicio.

El proceso de discovery continuará con una audiencia programada para el jueves 4 de septiembre en Nueva York, donde se hará un seguimiento del avance del litigio.

En ese contexto, la República Argentina reafirma su compromiso de defender con determinación sus intereses nacionales en todas las instancias judiciales, utilizando todos los recursos legales disponibles para ello.