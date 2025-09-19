La jueza Loretta Preska, a cargo del proceso judicial en Nueva York relacionado con la expropiación de YPF, rechazó un pedido presentado por la petrolera y le ordenó entregar documentación sobre sus activos en un plazo de 15 días. Esta información es fundamental para avanzar en el denominado Discovery, etapa destinada a determinar si YPF actúa como un “alter ego” del Estado argentino.

Este concepto es clave para los demandantes, Petersen y Eton Park, ya que, de confirmarse que YPF funciona como una extensión del Estado, los activos de la compañía podrían quedar sujetos a embargos para garantizar el pago de una sentencia que ronda los US$18.000 millones.

Además, la jueza Preska dispuso que en un plazo de dos semanas se presente un plan que precise qué documentación e información deberá aportar YPF durante el Discovery. Esta etapa es decisiva para la continuación del juicio, que tiene previsto iniciar los alegatos el próximo 25 de septiembre, donde se definirá si se ratifica la orden de transferir acciones de la empresa a los demandantes como parte del pago.

En su resolución, la magistrada aclaró que el análisis sobre el “alter ego” no implica reabrir el caso original, sino que busca establecer si YPF puede ser utilizada para ejecutar la sentencia contra el Estado argentino. Asimismo, ordenó que ambas partes negocien los límites respecto a los documentos y comunicaciones que deberán entregarse.