Presunta trata de personas en Sarmiento: las imágenes de la pensión y el planteo de la defensa

Un operativo que duró hasta pasadas las 2:30 de la madrugada comprometió aún más a los acusados por presunta trata de personas en Sarmiento. Es que según contó Oscar Bernard, de Renatre, cuando inspeccionaron el lugar donde vivían se encontraron con condiciones totalmente inhumanas. Trascendieron imágenes del lugar donde estaban las personas traídas de Salta. Por su lado, habló el abogado de dos de los tres acusados de explotación laboral.

El funcionario explicó que el lugar era una casa de solo tres habitaciones, pero de ellas solo en dos podían habitar y dormir los 22 trabajadores rescatados. En el otro estaban amontonadas todas las pertenencias de los que viajaron el pasado 1 de marzo de Salta a San Juan para poder trabajar y juntar dinero.

Mientras algunos podían conseguir la comodidad de un catre, las condiciones infrahumanas sorprendieron a las autoridades. Foto: Gentileza.

Bernard se mostró conmocionado por lo que vio esa noche. Lo que más le impactó al funcionario, que ha trabajado en otros casos así, es "la falta de consideración a la dignidad humana. Es impactante ver que personas a través de esto sacan un beneficio económico". Los cosechadores, aseguró, "venían a trabajar para tener una vida mejor y la ilusión se ve frustrada por las condiciones de hacinamiento y sometimiento".

La vivienda, que la empresa que contrató a las personas alquilaba a una vecina, no tenía muebles. No había mesa ni sillas, mucho menos camas. Los que vivían ahí hacinados dormían en colchas tiradas en el piso y compartían un baño tipo letrina en el que no había agua para mantener la higiene mínima. La única forma de poder estar al menos hidratados era recurrir a un único surtidor que estaba en la vereda de la vivienda.

La única forma de poder estar al menos hidratados era recurrir a un único surtidor que estaba en la vereda de la vivienda.Foto: Gentileza.

Esta descripción de Bernard se suma a más datos que se fueron conociendo sobre las graves circunstancias de los 22 cosechadores: les pagaban el cajón de aceitunas entre $180 y $200, cuando en el convenio nacional debían abonar $258, a todos les habían retenido el documento, trabajaban 12 horas de corrido, saliendo a las 6 de la mañana y volviendo a las 18 y no les daban agua ni comida mientras estaban en la finca.

Todos estos hechos pesarán contra los tres detenidos por la causa. Se trata del dueño de la empresa que “contrató” con engaños a la veintena de trabajadores, el capataz que los acompañaba cada día y, el último de los que terminó preso, el chofer de la combi que llevaba y traía a las personas todos los días.

Todos los trabajadores fueron rescatados y trasladados a lugares dignos. Foto: Gentileza.

El funcionario de Renatre contó que, según pudieron averiguar, los trabajadores habían sido convocados en febrero, pero recién el 1 de marzo viajaron luego de que les pagaran el trabajo. Las promesas eran muy diferentes a lo que encontraron y eso fue lo que impulsó a una de las mujeres a denunciar.

Este miércoles ella aseguró no sentirse bien y anunció que se quedaba en la casa. Cuando el vehículo con sus compañeros se fue, la mujer de unos 30 años salió de la vivienda, donde no los tenían bajo llave pero sí indocumentados, y pudo denunciar lo que pasaba.

Cuando el personal de Renatre llegó en horarios de tarde no encontró a nadie y tuvieron que esperar hasta pasadas las 18 para ver llegar al grupo que volvía de trabajar en una finca. Fue ahí que empezó el operativo que terminó de madrugada.

Todos los trabajadores fueron rescatados y trasladados a lugares dignos. Se dividieron en dos partes: 11 de ellos habían hecho contactos en la zona y decidieron quedarse en Sarmiento, mientras que el resto fue a hoteles.

Planteo de la defensa

La defensa de dos de los tres detenidos, Claudio Vera, habló con este medio. En su versión, hay dos hombres arrestados y una mujer. Se trata de Ricardo Guzmán Cruz de 45 años y Flora Choque Villalobos de 38 años, ambos son pareja y de nacionalidad boliviana. El tercero es Iván Herrera.

El abogado contó que la familia acusada negó los hechos y que va a plantear que trajo al grupo de salteños para darle trabajo, ya que en aquella provincia no tenía. Los detenidos desconocieron también las situaciones de incineración que vivieron las víctimas, según la denuncia en el Juzgado Federal.

Este viernes por la mañana, los acusados serán trasladados a la Agencia Regional Cuyo para que desde allí sean indagados mediante videoconferencia por el juez. Allí, si todo se cumple según lo planificado, podrán defenderse.