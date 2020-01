Prevén exportar 9,6 millones de toneladas de trigo en los primeros tres meses de campaña comercial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los exportadores de trigo prevén concretar despachos por 9,6 millones de toneladas en los primeros tres meses de la campaña comercial 2019/20, la cual comenzó en diciembre de 2019, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Según consta en el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), "se advierte que la intención exportadora es despachar 9,6 millones de toneladas en los primeros tres meses de campaña", destacó la entidad bursátil rosarina.



De concretarse, se realizaría la exportación de más de tres cuartos de las 13,1 millones de toneladas proyectadas para enviar al exterior.



La BCR señaló que los exportadores ya compraron 13,1 millones de toneladas, mientras que las ventas externas declaradas a la fecha alcanzaron las 11,9 millones de toneladas.



"En este contexto, la mercadería en manos de los exportadores que podrían asociar a nuevos compromisos de comercio exterior se limita a 1,2 millones de toneladas", por lo que "con un margen de existencias de ese nivel, pueden cerrar algunos negocios externos para más adelante considerando que las DJVE no exhiben embarques para los meses de octubre y noviembre".



Si bien las DJVE con embarques programados para diciembre alcanzaban las 3,9 millones de toneladas, lo cual significó un volumen mensual récord, solo se pudieron concretar 1,8 millones de toneladas, debido al bajo nivel del río Paraná, sumado que en las segunda quincena del último mes de 2019 se combinaron menos días hábiles y lluvias que dificultaron las labores en los puertos.



Por tal motivo, "es de esperar entonces que los embarques anotados para diciembre aún no efectivizados se reprogramen para las siguientes semanas, incrementando así la exigencia logística en los meses de verano", señala el informe.



En base a esto, no sólo quedaron pendientes las 2,1 millones de toneladas de diciembre, sino que para enero y febrero los embarques programados acumulan un volumen de 2,9 y 2,6 millones de toneladas, respectivamente.



Con el nivel del Paraná en recuperación, en los primeros ocho días de enero se concretaron embarques por 2,1 millones de toneladas, lo que permite proyectar que este mes cerrará con 4 millones de toneladas despachadas, aunque "la dinámica de embarques dependerá, naturalmente, de la altura del Paraná en las terminales portuarias del Gran Rosario".



Respecto de los embarques de diciembre, Brasil absorbió el 35% de los envíos, mientras Indonesia se consolidó en el segundo puesto al acaparar el 20%.