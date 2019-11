Prevén fuerte aporte de divisas del sector de la economía del conocimiento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El coordinador de los equipos técnicos del Frente de Todos en Ciencia, Tecnología e Innovación, Fernando Peirano, destacó que el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, ley que entrará en vigencia en enero permitirá "invertir pesos y obtener dólares, como una vía para superar la enorme restricción externa al crecimiento, en términos de divisas".



El ex subsecretario de Políticas del Mincyt (en 2011-15), a quien se menciona como futuro ministro del área, compartió un panel con el secretario de Emprendedores y PyMES, Mariano Mayer, durante una jornada organizada el viernes por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de CABA.



Remarcó que la crisis económica, el endeudamiento público y el acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional obligan a "tener más exportaciones".



Mientras "en la última década se perdieron más de US$ 25.000 millones por pérdida de mercados, caída de precios de commodities y desaparición de empresas, que pasaron de 15.000 a 8.000, hoy sólo llegamos a un 25% del tope de exportación que tuvimos", apuntó.



Peirano resaltó el aporte que la economía del conocimiento en un país "con un producto industrial significativo" y donde "no pensamos que algún sector sea parte del problema, sino la solución a los problemas estructurales".



"También tenemos recursos naturales, pero no para vivir de rentas: no somos ricos como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, los países nórdicos o inclusive Chile", dijo.



Recordó además que la Argentina tiene "la plataforma de investigación y desarrollo (i+d) más importante de América Latina, con el doble de expertos que Brasil como proporción de la población activa".



Mencionó también la "profunda recesión" que vive el país y aludió a estudios conjuntos de la Unión Industrial Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo según los cuales "sólo 6% de las empresas locales utiliza las herramientas plenas de la industria 4.0".



Otro 40% conoce las oportunidades que ofrece la economía basada en lo digital, y a las que "tenemos que llegar con los instrumentos de financiamiento y de mejora de procesos internos", mientras "más de la mitad de las empresas argentinas todavía no hacen nada porque no terminan de entender y conocer el desafío", acotó Peirano,



En cuanto a la Economía del Conocimiento (ley 27.506), advirtió que "el gran cuello de botella será la estrategia de formación de recursos humanos, no prevista en el régimen".



"Hay que formar gente en tecnología, hoy no hay becas, programas, herramienta de volumen y continuidad que alienten una masa critica de gente especializada", puntualizó.