Primer triunfo de Tomás Martín Etcheverry en un debut de temporada en el ATP Tour

Este martes 6 de enero de 2026, Tomás Martín Etcheverry logró un hito personal al imponerse en el cuadro principal del Bank of China Hong Kong Tennis Open. El actual número 57 del PIF ATP Rankings venció al francés Valentin Royer con parciales de 6-4 y 7-5, marcando la primera vez en su carrera que consigue abrir un año con una victoria en el circuito principal.

Este resultado en el torneo de categoría ATP 250 pone fin a una serie de cinco temporadas con derrotas en el estreno. En 2025, Etcheverry había cedido ante Alex de Minaur en la United Cup; en 2024 cayó frente a Tomas Machac en Brisbane y en 2023 no pudo con Jason Kubler en Adelaida 2, pese a haber ganado dos partidos de la fase previa en esa ocasión. Anteriormente, en 2022 fue derrotado por Ricardas Berankis en la previa de Melbourne y en 2021 perdió contra Christian Harrison en la ronda inicial de Delray Beach.

Tras superar la primera ronda en Hong Kong, Etcheverry se enfrentará a Lorenzo Musetti, quien es el principal cabeza de serie del certamen. El historial entre ambos favorece al italiano, número 7 del mundo, por 2-0; ambos encuentros se disputaron en 2025 y terminaron con victorias para Musetti en dos sets. Por su parte, la actividad en el torneo sumó la caída de Mariano Navone en su debut, mientras que Francisco Comesaña tiene programado su partido para este mismo martes. Los inicios de temporada suelen ser difíciles, pero Etcheverry logró mostrar una versión sólida para avanzar en la competición.