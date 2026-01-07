Este miércoles 7 de enero, sobre las 14.30 horas, sucedió un impactante siniestro vial en plena Capital de San Juan. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad, según informó la Policía de San Juan.

Los ocupantes del Renault Logan no sufrieron heridas graves.(Foto: DIARIO HUARPE)

Todo ocurrió sobre las 14:30, en la intersección de las calles Ameghino y Mitre. En ese lugar, un Renault Logan que circulaba de norte a sur por la calle Ameghino impactó contra una Volkswagen Suran que venía de este a oeste por la calle Mitre.

La conductora de la Suran resultó con heridas y tuvo que ser auxiliada. (Foto: DIARIO HUARPE)

El choque causó que la Suran, que estaba conducida por una mujer, sufriera un golpe en el hombro izquierdo. Inmediatamente, se solicitó la presencia de una ambulancia, que llegó rápidamente al lugar del siniestro. Afortunadamente, la damnificada se encontraba consciente y fuera de peligro, aunque el golpe requirió su atención médica. En el otro vehículo viajaban dos personas.

Según los informes preliminares, no se registraron lesiones graves en los ocupantes del Logan. El lugar fue rápidamente acordonado por la policía y se realizaron las tareas correspondientes para despejar la vía.

El incidente causó demoras en el tránsito, pero afortunadamente, no se reportaron víctimas de gravedad. Intervino personal de la Policía de San Juan y de Ambulancia 107.