Santiago del Moro y un misterioso mensaje sobre el nuevo Gran Hermano

A pocas semanas del esperado regreso de la televisión argentina, Santiago del Moro encendió las redes sociales con adelantos sobre Gran Hermano: Generación Dorada. El conductor utilizó su cuenta de Instagram para mostrar imágenes del estudio y las obras actuales de cara al debut en Telefe.

En su publicación, Del Moro fue contundente al expresar: “Cuenta regresiva iniciada. Preparando la nave”, y cerró con una advertencia que generó incertidumbre: “Prepárense”.

El nuevo ciclo, que comenzará formalmente el próximo 2 de febrero, tiene como objetivo principal volver a liderar el rating y consolidarse como el programa más visto. A pesar del estricto hermetismo que rodea la identidad de los nuevos participantes, se confirmó que la casa sufrirá importantes modificaciones estructurales. La decisión que más ha impactado a los seguidores es que la vivienda no contará con la clásica pileta, escenario histórico de momentos icónicos del juego.

En cuanto al equipo de trabajo, se reveló que la periodista Marcela Tauro se integrará al reality, aunque su rol específico se mantiene bajo misterio. Mientras el big show calienta motores, el universo del programa sigue sumando repercusiones con las declaraciones de figuras de ediciones previas, como Romina Uhrig, quien recientemente compartió su dura confesión sobre la lucha contra las adicciones tras su paso por la casa. De esta manera, el reality más polémico del país inicia su cuenta regresiva con cambios drásticos y una atmósfera de gran expectativa.