Boca Juniors anunció oficialmente su primer amistoso internacional del año: recibirá a Millonarios de Colombia el miércoles 14 de enero a las 19 en La Bombonera, en un encuentro que además servirá como homenaje a Miguel Ángel Russo, exentrenador y figura emblemática de ambos clubes.

Sin embargo, la alegría inicial de los hinchas se vio opacada por el esquema de venta y los costos de las entradas. Según informó el periodista Emiliano Raddi, los socios adherentes podrán adquirir generales con disponibilidad limitada y los abonados tendrán prioridad hasta el jueves 8 para asegurar su ubicación habitual. Las plateas, en tanto, saldrán a la venta a partir del viernes 9 a través de la plataforma SoySocio.

Publicidad

Lo que encendió la bronca fue el valor de los adicionales: Platea Alta $80.000, Platea Media $150.000 y Generales para socios adherentes $16.000. En redes sociales, los hinchas cuestionaron el costo de los sectores premium, considerándolo excesivo para un partido amistoso de pretemporada.

A pesar de la polémica por los precios, el encuentro promete ser un atractivo para los fanáticos, que esperan acompañar al equipo dirigido por Claudio Úbeda en el primer partido del año como local.