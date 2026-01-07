“Si pudiera, le revisaría el celular”: el lado más tóxico de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti, abogada y periodista, se incorporó recientemente a Storytime, el programa de streaming de Nazarena Vélez que actualmente conduce Denise Dumas mientras la actriz realiza la temporada en Carlos Paz. En el envío del 6 de enero de 2026, donde también estuvo presente Caro Molinari, la panelista ocupó el lugar de Barbie Vélez y habló con sinceridad sobre su identidad pública y sus inseguridades sentimentales.

Durante el debate sobre vínculos con diferencia de edad, Maglietti fue contundente al explicar por qué prefiere hombres de su misma generación: "Soy muy enroscada, ¿sabés que bajón tener que competir? Mi pareja es de mi edad y ya soy re celosa". La abogada profundizó en sus conductas cotidianas y admitió: "Miro a quien le da like en Instagram. No reviso celular porque nunca pude, pero si tuviese la oportunidad lo haría".

Su relato incluyó un tenso episodio vivido con su marido tras descubrir interacciones sospechosas en redes sociales: "Una vez vi que tiró unos corazones y había una mina. Le dije ‘¿a quién le tiras corazones?’ y me dijo que era la hija de una compañera del colegio. Dale, no…". De esta manera, Maglietti dejó en claro que no está dispuesta a tolerar la competencia constante que le implicaría estar con un hombre mucho más joven.