"Me redujo y me volvió chiquita": el duro relato de Romina Gaetani

El 7 de enero de 2026, la actriz Romina Gaetani brindó detalles sobre la denuncia por violencia de género radicada contra su exnovio, Luis Cavanagh. Los hechos, que incluyeron un episodio ocurrido el lunes de la semana pasada por la noche, derivaron en una internación previa y el inicio de un proceso judicial.

A través de un mensaje enviado a su amiga María Fernanda Callejón y difundido en el programa La Mañana con Moria, Gaetani expresó: “Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima”.

Publicidad

La artista explicó que el maltrato comenzó de forma gradual, indicando que “antes era verbal… Hechos de violencia, sobre todo verbales, que uno va calando, hasta que me redujo y me volvió chiquita”.

Asimismo, reflexionó sobre el vínculo afectivo con el denunciado al señalar: “Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo y no lo podemos ver, porque aún lo amo y sufro por eso. Fue desintegrando mi autoestima”. En su testimonio, relató situaciones de control personal al asegurar que “no era la primera vez que revisaba mi celular. Me controlaba. Manipulaciones”.

Publicidad

Gaetani asistió recientemente al Centro de Asistencia a la Víctima para realizar un informe de riesgo coordinado por psicólogas del Ministerio Público Fiscal. Según fuentes especializadas, este encuentro no consiste en un test, sino en una entrevista con preguntas específicas para evaluar el nivel de peligro real en el que se encuentra la denunciante.

Tras ampliar su declaración y someterse a una pericia psiquiátrica, la actriz solicitó medidas de protección como una restricción perimetral y la entrega de un botón de pánico, que inicialmente había rechazado. Sobre este proceso judicial, afirmó haber expuesto “hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles”.

Publicidad

En el ámbito laboral, Gaetani se presentó el pasado 5 de enero en el Centro Cultural Konex junto al grupo La Bomba de Tiempo. Durante el show interpretó la canción “Malo”, de la artista española Bebe, aunque desde su entorno y el panel de Moria Casán se aclaró que fue una elección artística pactada con anterioridad y no una alusión directa a su caso personal.

En dicha aparición pública, la cantante optó por no realizar declaraciones sobre la causa penal en curso. El equipo del programa televisivo debatió además sobre el peso de las expectativas sociales y la dificultad de encajar en el estereotipo de víctima siendo una mujer exitosa y empoderada.