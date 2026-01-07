Luego de dos noches consecutivas de enfrentamientos entre grupos de menores de edad, las autoridades dispusieron un operativo especial de resguardo en Rivadavia. La medida busca prevenir nuevos episodios de violencia y llevar tranquilidad a los vecinos del barrio Sierras de Marquesado y del Lote N° 24, escenarios de los disturbios registrados durante la madrugada del lunes y del martes. El operativo comenzará este miércoles 7 de enero, a partir de las 21 horas, con un importante despliegue policial en la zona.

Los incidentes se produjeron entre jóvenes de ambos barrios, que se encuentran separados únicamente por una calle. Durante las madrugadas se registraron corridas, peleas y lanzamiento de piedras, situaciones que generaron preocupación entre los residentes y derivaron en reiterados llamados a la Policía. Al respecto, el subjefe de la Comisaría 38, Oscar Carrizo, indicó a DIARIO HUARPE que “la proximidad entre ambos sectores hace que los enfrentamientos se produzcan con rapidez y generen alarma en el barrio”.

Los protagonistas de los enfrentamientos son menores de edad, organizados en grupos. Sobre la conformación de esos grupos, Carrizo precisó que “estarían integrados por entre 10 y 15 jóvenes de cada sector, en su mayoría de entre 15 y 17 años”.

Ante la escalada de violencia, se resolvió reforzar la presencia policial mediante la intervención de distintas divisiones. En el operativo de resguardo participarán efectivos de Infantería, del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) y del Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (Geras). Según explicó Carrizo, “el refuerzo de estas divisiones busca prevenir nuevos cruces y mantener presencia constante en puntos estratégicos”.

Hasta el momento no se registraron daños en viviendas particulares de la zona. “No se constataron daños en casas ni personas lesionadas”, afirmó, aunque confirmó que durante los disturbios se produjeron destrozos en móviles policiales. “Un patrullero perteneciente a la Comisaría 34 resultó dañado durante la intervención”, detalló.

En cuanto al origen del conflicto, se investiga una rivalidad previa entre jóvenes de ambos barrios, presuntamente vinculada a disputas territoriales y enfrentamientos relacionados con el fútbol. Sobre este punto, Carrizo sostuvo que “se trata de conflictos previos entre grupos de jóvenes, que se reactivan por cuestiones territoriales o deportivas”, y agregó que no se descarta la participación de un grupo conocido como Los Diablos.

El operativo dispuesto para este miércoles contempla un trabajo preventivo sostenido durante la noche y la madrugada. En caso de que se produzcan demoras o aprehensiones de menores, las actuaciones se realizarán junto a la Justicia de Menores. En ese sentido, Carrizo remarcó que “el abordaje será preventivo y coordinado, priorizando la contención y la protección de los menores”.