Primer voto en la Corte brasileña a favor de un fallo que puede liberar a Lula

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El juez de la Suprema Corte brasileña Marco Aurelio Mello votó hoy a favor de cambiar la actual jurisprudencia del máximo tribunal y permitir la liberación de quienes no estén condenados en todas las instancias, algo que si logra mayoría puede beneficiar a Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción.



Mello votó a favor del texto de la Constitución y en contra de la determinación que rige desde 2016, en el marco de las prisiones preventivas masivas de la Operación anticorrupción Lava Jato.



Por la tarde los otros 10 jueces de la Corte deben emitir su voto para seguir o no Mello, que es el instructor del caso.



Unas 5.000 personas privadas de su libertad sin todos los recursos agotados pueden ser beneficiadas en caso de que una mayoría se apegue a la Constitución y abandone la denominada "Doctrina Lava Jato".



Entre ellas se encuentra el ex presidente Lula da Silva, quien se encuentra preso en Curitiba.