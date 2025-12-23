San Martín ya conoce el fixture completo de la Primera Nacional 2026, certamen en el que integrará la Zona B y afrontará una temporada exigente en la lucha por el ascenso. El sorteo del calendario definió además que el encuentro interzonal será frente a Racing de Córdoba.

El fixture. (Gentileza)

El campeonato tendrá 18 fechas, con partidos de ida y vuelta ante los equipos que conforman la zona. A lo largo del torneo, el Verdinegro alternará encuentros como local y visitante frente a rivales históricos y de fuerte presente en la categoría.

El debut será ante Chacarita, mientras que en las jornadas siguientes enfrentará a Güemes, Tristán Suárez, Agropecuario y Atlético de Rafaela, entre otros. En la sexta fecha llegará el duelo ante San Martín de Tucumán, uno de los partidos destacados del calendario.

Dentro del cronograma también aparecen cruces ante Gimnasia y Tiro, Atlanta, Quilmes, Patronato, Nueva Chicago, Temperley y Gimnasia de Jujuy, equipos con experiencia y peso propio en la categoría.

El interzonal frente a Racing de Córdoba asoma como uno de los encuentros más atractivos del torneo, tanto por la convocatoria como por el historial reciente entre ambos clubes.

Con el fixture confirmado, San Martín ya puede planificar su preparación deportiva y logística para una temporada que será extensa y competitiva, con el objetivo de ser protagonista y pelear por el regreso a la máxima categoría del fútbol argentino.