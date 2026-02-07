Una convocatoria difundida en redes sociales anunció la realización de la primera juntada therian en Mendoza. El encuentro está previsto para el 20 de febrero, a las 16.30, en plaza Independencia y se presenta como una reunión abierta para personas que forman parte de esta comunidad o que buscan conocer de qué se trata.

El anuncio comenzó a circular en las últimas horas a través de un video publicado por una creadora de contenido local, quien manifestó su interés en generar un espacio de encuentro presencial. En la invitación se propone asistir con accesorios vinculados a la estética therian y compartir una jornada de intercambio entre participantes.

Hasta el momento, no se informó cuántas personas se espera que asistan ni si habrá actividades organizadas durante la jornada. Sin embargo, la publicación tuvo repercusión entre usuarios mendocinos y generó comentarios que oscilaron entre la curiosidad y el debate en redes sociales.

Desde una mirada sociológica, el fenómeno se inscribe en procesos ya conocidos de construcción identitaria juvenil. El sociólogo Octavio Stachiola explicó que este tipo de expresiones no son nuevas, sino que adquieren mayor visibilidad en contextos de alta digitalización. Señaló que la experimentación, la búsqueda de pertenencia y la formación de grupos son dinámicas históricas que hoy se desarrollan en plataformas digitales.

El especialista indicó que, a diferencia de otras tribus urbanas, estas identidades se construyen en entornos altamente expuestos, donde la validación social y la circulación constante de imágenes cumplen un rol central. En ese marco, sostuvo que resulta más productivo analizar estos fenómenos como parte de las transformaciones en las formas de sociabilidad contemporáneas.

El término therian se utiliza en comunidades online para describir a personas que sienten una identificación profunda con un animal no humano como parte de su identidad personal. Esta conexión puede ser emocional, simbólica o espiritual y no cuenta con una definición única dentro del propio grupo.

El crecimiento del fenómeno estuvo impulsado por plataformas como TikTok e Instagram, donde usuarios comparten contenidos vinculados a esta identidad. La convocatoria en Mendoza marca un paso más en el traslado de estas expresiones, surgidas en redes sociales, hacia encuentros presenciales en el espacio público.