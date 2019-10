Procesan por abusar de sus dos hijos a productor radial ya condenado por abuso sexual de su sobrina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un productor de radio que había sido condenado a 4 años de prisión por haber abusado sexualmente durante 13 años de una sobrina fue procesado ahora por abuso sexual agravado en relación a sus dos hijos, un niño y una niña, ambos menores de edad, informaron hoy fuentes judiciales. Así lo dispuso la jueza nacional en lo Criminal y Correccional número 29, Carina Nancy Rodríguez, quien lo consideró “prima facie” autor material penalmente responsable del delito de "abuso sexual agravado por haber sido cometido por un ascendente, reiterado en dos ocasiones que concurren en forma real entre sí". Se trata de un hombre de 45 años, productor radial y poeta, quien utilizaba pseudónimos para identificarse. Si bien sobre el acusado pesa una condena a cuatro años de prisión dictada en 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 12 de la Capital Federal, su cumplimiento aún no se hizo efectivo porque transita instancias de apelación. En aquella oportunidad, se lo encontró responsable del abuso sexual -en reiteradas oportunidades y durante 13 años- de su sobrina, quien vivía junto a su padre -hermano del acusado- y su abuela paterna en el barrio porteño de Parque Chas, ocurridos entre los 4 y los 17 años de la víctima. Ahora, Rodríguez lo procesó por abuso sexual agravado a sus dos hijos, tras valorar los testimonios brindados por los niños bajo la modalidad de "cámara Gesell" por hechos que ocurrieron entre 2016 y 2018, etapa en la que ambos concurrían al jardín de infantes. En su declaración indagatoria en este expediente, el productor radial había asegurado que con la acusación su ex pareja y madre de los niños buscaba "separarlo" de sus hijos. Pero la magistrada sostuvo que "se entiende que, a partir de la presente investigación, la intención de la denunciante ha sido salvaguardar a sus hijos por haber tomado conocimiento, por sus propios dichos, que habrían sido víctima de abuso sexual por parte de aquél". "Por otra parte, habrá de decirse que la común experiencia indica como poco plausible que una persona realice una denuncia penal y someta a sus hijos a los trajines propios de un proceso de ésta índole motivada únicamente en perjudicar a quien en su momento fue su pareja", sostuvo en la resolución, a la que tuvo acceso Télam. En ese escrito, la jueza consideró también que "los informes labrados por las licenciadas en psicología Patricia Silvina Baum e Isabel Gens, son elementos que, analizados en conjunto, permiten tener por probada la hipótesis sostenida en la acusación con el grado de conocimiento requerido en esta etapa del proceso". Al fundamentar la decisión de procesarlo sin prisión preventiva, Rodríguez expresó, por un lado, que no se acredita riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación y, en relación a los niños, entendió que "se encuentran resguardados" producto de la vigencia de "una medida de prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 23".