Procesaron a ex funcionarios aduaneros del kirchnerismo por contrabando

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Ex funcionarios de la Aduana del kirchnerismo fueron procesados hoy como miembros de una organización ilícita que, de manera sistemática, habrían cometido el delito de contrabando, se informó en Tribunales.



Los procesados, sin prisión preventiva, que cumplieron diversos roles en las maniobras y ocuparon distintas jerarquías en el organismo durante la gestión de Ricardo Echegaray como jefe de la AFIP-Aduana.



Entre los procesados -alrededor de 40- se encuentran los ex altos mandos aduaneros Daniel Santanna, Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi, según consta en la extensa resolución firmada por el juez en lo Penal Económico de esta capital Marcelo Aguinsky difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ).



En la causa iniciada por una denuncia de la PROCELAC (el organismo oficial antilavado) y el ex jefe de la Aduana Juan José Gómez Centurión, el juez determinó que los procesados habrían falsificado documentación, adulterado el peso de las mercaderías y utilizar empresas fantasma para fraguar operaciones con, por ejemplo, mercaderías provenientes de China.



El magistrado sostuvo que "el control aduanero estaba coordinadamente afectado con la connivencia de diversos agentes públicos que debían intervenir en distintos aspectos de una operación de importación".



En ese sentido, destacó que "los acuerdos ilícitos no se reducían a una dependencia puntual y específica de la Aduana, sino que comprendían a un número considerable de verificadores de Aduana, a guardas aduaneros, a agentes pertenecientes a equipos de trabajo destinados a redoblar el control por oposición, a funcionarios de divisiones diversas como es el caso de los pertenecientes a valoración aduanera o de prohibiciones aduaneras".



El juez determinó que la magnitud de la operatoria "conduce a considerar seriamente la existencia posible de un acuerdo centralizado y previo con las escalas superiores a cargo de la dirección de los cuerpos operativos de la Aduana, para brindar el amparo o la protección suficientes para que los ilícitos ocurran sin obstáculos, dentro del control piramidal ejercido en su estructura".



Paolucci, quien fue uno de los jefes en la Aduana de Buenos Aires, fue condenado recientemente a 8 años de prisión en la causa conocida como "mafia de los contenedores", donde también fue sentenciado a cinco años de cárcel Claudio Minicelli, cuñado del detenido ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido.