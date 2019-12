Procesaron a ex policía por el asesinato de un anciano en San Luis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un ex policía de San Luis fue procesado hoy por la Justicia provincial, acusado de haber asesinado a palazos en la cabeza a un anciano de 92 años durante un robo en una vivienda de la localidad de Santa Rosa del Conlara el 23 de noviembre, informaron fuentes judiciales.



El procesamiento fue dictado por el juez penal de esa localidad sanluiseña, Jorge Pintos, quien acusó al ex policía Walter Ortiz (50) por el "homicidio criminis causa" de Carlos Fiorentino Quiroga (92), es decir aquel que se comete para ocultar otro delito, en este caso el robo.



El policía retirado, al que se le dictó la prisión preventiva y su traslado a la penitenciaría provincial, era el único detenido en el caso que tuvo como víctima a Quiroga, quien vivía solo y cuyo cuerpo fue encontrado por oficiales de la comisaría 25 al responder a un alerta de los vecinos, que reportaron no tener noticias suyas.



Fuentes policiales afirmaron que, al ingresar al domicilio del anciano, lo encontraron boca arriba, tendido en el suelo de un pasillo, con una herida sangrante en la cabeza.



Durante una inspección ocular desarrollada en la casa, las pesquisas secuestraron un palo de madera de 70 centímetros de largo que estaba junto al cuerpo de Quiroga y que se cree fue empleado para atacarlo.



Según la autopsia, el hombre murió a raíz de una fractura de cráneo.



Por el hecho fue detenido el policía Ortiz, un sargento primero retirado de la Policía desde 2001, quien vivía en la zona y fue visto por testigos salir del domicilio de la víctima.



Para el juez de la causa ni la adicción al alcohol ni su supuesta incapacidad mental consecuente, fueron atenuantes y lo procesó por “homicidio criminis causa”, el cual prevé una condena de hasta 25 años de prisión en un futuro juicio oral.