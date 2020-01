Procesaron a un hombre acusado de golpear y abusar sexualmente de su ex mujer en San Luis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un hombre de 36 años fue procesado por la justicia penal de San Luis acusado de privación ilegítima de la libertad, abuso sexual y lesiones contra su ex mujer a quien había atacado en la casa donde ambos convivían antes de la ruptura matrimonial, informaron hoy fuentes judiciales.



El procesamiento fue dispuesto por el juez penal, Ariel Parrillis, quien también dictó la prisión preventiva de Luis Gastón Godoy de 36 años.



Godoy se encuentra detenido por el ataque contra su ex mujer cometido el 13 de enero en la localidad de Luján, ubicada a 120 kilómetros al norte de esta capital.



La víctima tiene 28 años y convivió durante 10 con el acusado, con quien tuvo una hija y un hijo.



Una vecina de la víctima denunció a Godoy, luego de detectar que la mujer era golpeada por el hombre en su domicilio, por lo que el personal policial se trasladó hasta el lugar y encontraron a la víctima con golpes de distinta naturaleza en su rostro.



Según consta en la denuncia, el hombre golpeó a su ex, la apuntó con un cuchillo, intento asfixiarla y la forzó a tener relaciones sexuales.



Además, señalaron las fuentes, le sacó fotos de las heridas y se las mandó a sus amigas diciéndoles que eran las responsables de lo que estaba pasando por “haberle llenado la cabeza”.



Estas amigas se comunicaron con una vecina y esta llamó a la Policía que llegaron hasta la vivienda y se encontraron con el violento escenario.



El hombre quedó detenido acusado de “abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad” y fue procesado ayer y enviado a la cárcel.