Procesaron por lavado de dinero al ex jefe del gremio SOMU Omar "Caballo" Suárez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy, sin prisión preventiva, al ex jefe del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar "Caballo" Suárez como supuesto "autor" del delito de "lavado de activos", y le impuso un embargo de alrededor de 200.000.000 de pesos, aunque el ex gremialista seguirá con prisión domiciliaria por otra causa por "asociación ilícita".



También procesó con el mismo cargo a Juan Manuel Medina (ex tesorero del SOMU), a Jorge Suárez (sobrino de Omar) y a miembros de la empresa Maruba, como Juan Manuel Ondarcuhu y Samuel Jorge y Gustavo Rodríguez Vázquez, aplicándoles los mismos embargos.



Según la resolución a la que accedió Télam, el juez sostuvo que se corroboró "una serie de operaciones comerciales en las que habría intervenido Enrique Omar Suárez y otras personas de su entorno íntimo, entre otros, que presentan notas distintivas compatibles con el tipo penal del lavado de activos de origen espurio".



"Entre 2011 y 2013, utilizándose diversas empresas que respondían a los términos de un esquema societario estructurado a esos fines, se pusieron en marcha dos operatorias de compraventa a través de las cuales un porcentaje accionario del grupo Maruba, controlado por la familia Rodríguez, quedó en manos de Suárez por medio de la empresa Mercantes SA, creada a tal efecto por dos de sus consortes, Juan Manuel Medina y Jorge Antonio Suárez", sostuvo Canicoba Corral.



El magistrado, en una resolución con numerosos datos de las operaciones y las firmas involucradas con el SOMU, dijo que el paquete de Maruba "dos años después retornó a la órbita de poder de Juan Manuel Ondarcuhu, a través de las firmas Inversiones Ondarprin y Lazola Inversiones, y por ende, a la de la familia Rodríguez".



Según el juez, "Suárez, desde su rol de Secretario General del SOMU y como jefe y organizador de la asociación ilícita" investigada en otra causa, "utilizó el 24 de noviembre de 2011 la suma de $ 4.224.800 (...) cuyo origen no es otro que el producido de las actividades delictivas en las que se halló involucrado".



Ese dinero, dijo, lo usó para "la adquisición -a través de la empresa Mercantes SA- del 20% de las acciones del Grupo Maruba (compuesto por Marítima Maruba SA, Compañía Argentina de Remolques de Empuje SA, Empresa de Navegación Maruba SA, Alpha Shipping SA y Servicios Multistore SA), logrando de ese modo incorporarse a ese conglomerado empresarial, para lo cual se valió de la contribución de personas de su extrema confianza".



Ello fue posible por "el nexo generado entre Suárez y los propietarios del Grupo Maruba, es decir, los imputados Samuel Jorge Rodríguez Vázquez, Gustavo Alberto Rodríguez Vázquez, Eduardo Héctor Rodríguez y Fernando Gabriel Rodríguez, a través de Juan Manuel Ondarcuhu, abogado de ese holding y quien habría sido la persona que llevó adelante las negociaciones con Sárez para concretar su ingreso al paquete accionario", añadió el juez.



Agregó que la plata para esas operaciones "deviene de actividades delictivas" atribuidas a Suárez y otros miembros del SOMU, intervenido por el gobierno de Mauricio Macri.



Recordó que Suárez "por lo menos entre 2008 a febrero de 2016, organizó y lideró una asociación ilícita integrada por varios directivos del sindicato, entre los que se encontraron el tesorero del gremio", Juan Medina, "así como por personas del entorno familiar del compareciente, con el objeto de cometer delitos indeterminados, valiéndose del control que, durante más de 20 años ejerció sobre dicho sindicato en su rol de Secretario General".



Añadió que Suárez designó "dirigentes de su íntima confianza para ocupar cargos estratégicos dentro del SOMU y de la Obra Social de Personal Marítimo, garantizándose de este modo el completo control sobre la actividad gremial del sector", y "generó un holding de empresas privadas destinadas fundamentalmente a facturar trabajos obtenidos en representación del SOMU".