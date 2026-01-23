Economía > Pérdidas irreparables
Productores de Iglesia mostraron cómo el granizo destruyó sus cultivos
POR REDACCIÓN
El aviso de alerta amarilla por tormentas a muy corto plazo resultó efectivo dado los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, sin embargo, nada se pudo hacer para evitar la destrucción que dejó el temporal de granizo en las zonas rurales del norte provincial.
Productores de la Iglesia, compartieron imágenes del paso del granizo a DIARIO HUARPE con efectos devastadores en cultivos de manzana, durazno y otros frutos.
Las postales hablan por sí solas y con crudeza. En esta zona montañosa, donde la altitud y el clima cordillerano juegan un papel crucial, una tormenta de pocos minutos arrasó con el trabajo de todo un año para decenas de familias iglesianas.
Impacto negativo
El departamento Iglesia cuenta en general con plantaciones de cebolla de exportación, semillas (alfalfa, zanahoria) y frutales (especialmente nogales).
Cuando se producen tormentas de este tipo como el de la tarde del jueves, las cuales terminan en caída de granizo, sus consecuencias son profundas.
En el caso de la cebolla, el granizo "muele" la hoja. Si la planta es joven, puede recuperarse, pero si está cerca de la cosecha, el daño en el cuello de la planta permite la entrada de hongos y bacterias, pudriendo el bulbo. Respecto a las semillas, el cultivo más frágil, la piedra de granizo puede provocar la pérdida del 100% en un instante. Mientras que en las manzanas y duraznos, no solo se pierde la fruta del año; las heridas en la madera del árbol pueden afectar la productividad de las próximas 2 o 3 temporadas.
Todavía no se pueden calcular las pérdidas económicas, pero en lo social, los trabajadores pierden jornales para la cosecha que se verá interrumpida generando un profundo daño en las economías familiares.