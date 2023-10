La crisis por el faltante de combustibles generó que entre los productores del país comenzaran a organizarse para tomar una medida de fuerza para pedir por una pronta solución, dado que la situación que se viene dando desde los últimos cuatro días empezó a afectar al sector. Ante este pedido, productores de la provincia de San Juan aseguraron a DIARIO HUARPE que si bien se sienten preocupados, no tienen pensado unirse a los cortes de rutas de la provincia.

Nelson González, presidente de la Cámara de Productores de la provincia, habló con este medio y aseguró que la prioridad del sector es continuar trabajando pese a que ya comenzaron a verse afectados porque en plena plantación y cosecha de productos, las maquinarias no pueden parar.

“Estamos preocupados por el faltante, sí, pero nosotros queremos laburar no tenemos pensado hacer manifestaciones. Al menos no de momento, no sabemos qué puede pasar si se agrava la situación”, comentó González.

Casi en consonancia con su par, Carlos Ozán, secretario general de la Federación Obrera Empleados Vitivinícolas de Argentina dijo que por parte de los trabajadores de viñas no tienen pensado tomar parte en ninguna medida de fuerza. “Confiamos en que la situación será revertida y poco a poco vamos a alcanzar la estabilidad, lo único que queremos es poder trabajar”, mencionó.

Afectados a medias

José Maldonado, de la Unión Propietarios de Camiones de San Juan, explicó a este medio que en parte ellos se ven afectados pero no por la falta, sino por la restricción que tienen a la hora de cargar gasoil. "En nuestro caso no pasa como con la nafta que hay estaciones de servicio que directamente no cargan. A nosotros nos venden, pero tenemos que recorrer varias bombas para poder llenar un tanque porque nos venden por cupo", detalló el referente quien agregó que es un drama que vienen sosteniendo desde hace un tiempo.

Esta situación provoca que en algunos casos los camioneros demoren las salidas a la ruta y que por esta restricción, tomen la precaución de ir cargando de a "puchitos" en todas las estaciones por las que pasen para asegurarse mantener el nivel de reserva y el regreso a la provincia de origen.

Sin embargo, pero a todo lo detallado, Maldonado aseguró que por parte del sector no hay intenciones de llevar adelante una medida de fuerza. "Si nos encuentran parados en la ruta es porque nos quedamos sin gasoil, no por otra cosa", concluyó el transportista.

Dato

En total hay 200 productores nucleados dentro de la Cámara de Productores de San Juan.