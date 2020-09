Productores sanjuaninos contra los protocolos sanitarios que aplica San Luis

No deja de crecer la preocupación entre una treintena de productores sanjuaninos autoconvocados que este martes planea plegarse a una medida de protesta junto a pares de Mendoza y Córdoba contra los protocolos sanitarios que aplica San Luis.

Luis Enrique López en diálogo con DIARIO HUARPE contó la situación: “Yo soy sanjuanino y tengo campos en San Luis. Hace 187 días que no puedo ingresar a esa provincia a ver mi campo y mis vacas. Desde ese tiempo a la fecha que no puedo vender un animal, no pudo vacunar, no puedo hacer nada de nada”.

A raíz de esto, se formó un grupo de 30 productores ganaderos con campos propios o que los alquilan en San Luis e hicieron gestiones ante el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano. “El problema es que para pasar siete horas en San Luis, lo que no nos sirve tampoco, hay que hacer una serie de trámites y después al regresar a San Juan se tiene que hacer cuarentena obligatoria”, afirmó.

López agregó que en la vecina provincia tiene un encargado de las 4.500 hectáreas ubicadas en el norte de San Luis, cerca de Sierra de las Quijadas, donde cría alrededor de 550 vacas que no sabe si tienen agua y alimento, o incluso si se las han robado. “Se me terminó el efectivo, se me terminaron los ahorros, se me terminó la paciencia y así estamos todos”, añadió.

“El Covid-19 es una historia, yo lo entiendo y por suerte no tengo a nadie cercano con la enfermedad. Pero no puedo estar un año más sin ir al campo ni saber qué sucede con los animales. Tengo que viajar para realmente constatar la situación”, indicó el productor sanjuanino.

Por eso es que productores tanto sanjuaninos como mendocinos y cordobeses harán protestas en todos los límites con San Luis para pedirle al gobierno de Alberto Rodríguez Saá algún tipo de flexibilización y que se les permita ingresar a la provincia.

“En nuestro caso tendríamos que ir a hacer un corte en Las Trancas, pero no sé si nos van a dejar pasar de El Encón. Incluso ya llevo cuatro o cinco intentos de pasar hacia San Luis, pero cada vez me piden algo nuevo para no dejarme ingresar”, finalizó López.