Productores y bodegueros aseguran que vienen sufriendo una ola de robos

Desde hace un tiempo los productores agrícolas, vitivinicultores y bodegueros de San Juan vienen sufriendo una serie de robos en sus propiedades. Son tantos los robos que sufren a diario que ya conformaron un listado con los datos de las personas que ya fueron víctimas de diferente hechos de inseguridad.

Uno de los afectados fue José Luis Hagmann, en contacto con DIARIO HUARPE el empresario explicó que en los últimos días los ladrones entraron a robar en su finca de viñedos ubicada en la ruta 270 en Caucete.

"Entraron a la finca y saquearon la perforación de 40 HP que tengo en el lugar para ayudar a regar la producción, se llevaron toda la parte eléctrica de las instalaciones", aseguró Hagmann.

El empresario explicó que las instalaciones estaban dentro de una cámara de cemento que tenía una puerta de chapa reforzada. "Barretearon una puerta muy segura que habíamos colocado, ya nada los detiene", aseguró.

Hagmann agregó que esta no es la primera vez que le roban, ya que hace unos meses sufrió un robo menor, pero no hizo la denuncia. En esta segunda oportunidad él mismo fue a hacer la denuncia policial por el robo y aseguró que el valor de lo robado llega a los $150.000. Hasta el momento no ha tenido novedades sobre los elementos robados o sobre los posibles autores.

Igualmente, el hombre se mostró poco esperanzado en que encuentren algo, ya que aseguró que a otros productores les han robado y nunca pudieron recuperar sus bienes.

Ante la pregunta de qué pudo hacer que haya un incremento en la cantidad de robos en las fincas, Hagman opinó que es posible que el aumento de la inseguridad se dio como consecuencia de la sequía. Es que son cada vez más los productores que se ven obligados a hacer perforaciones para poder mantener el riego de sus tierras.

La instalación de la perforación implica que se debe colocar un motor, cableado y elementos eléctricos que tienen un gran valor. Desde el sector creen que son tantos los robos que, de a poco, se está generando una especie de mercado paralelo en el que se venden a un precio menor los elementos necesarios para las perforaciones.

Ante este panorama de aumento de los robos, desde la Cámara Vitivinícola de San Juan elaboraron un listado con los nombres de los emprendimientos que sufrieron robos.

En la nómina que está actualizada hasta el 6 de octubre, se incluye a 18 establecimientos que han sufrido algún robo. En la lista se incluye a los Hagmann que ya sufrieron un robo en su bodega hace unos meses y hace poco les robaron los elementos de la perforación.

En Caucete se han registrado la mayor cantidad de robos registrados por la Cámara. En este departamento del este sanjuanino han robado en los emprendimientos Sáez de Hidalgo, Riego de Cuyo S.A, Bodega Adán Varela, El Castaño, Bodega Los Nogales, Viñedos y Bodegas Don Andrés y bodega Nuevo Mundo.

En Pocito hubo robos en tres establecimientos. Se trata de la bodega Don Luis, bodega Nueva Langlois y la Fraccionadora San Juan.

En el departamento 25 de Mayo, de acuerdo a lo que informó la Cámara, hubo al menos tres robos registrados. Se trata de Bodega Antonio Cokljat, Bodegas y Viñedos La Ponderosa y Bodega Las Viñas.

San Martín tuvo robos en la Bodega Terranova y la Bodega Morchio & Meglioli S.A. ubicada en la zona de Avenida Sarmiento del mencionado departamento.

A esto se suman dos robos ocurridos en emprendimientos que funcionan en el Gran San Juan. Uno de los robos fue en el establecimiento De la Torre y Ruiz S.A., ubicado en Santa Lucía. En tanto que el otro hecho de robo fue en la Bodega Agro Chimbas que funciona en el mencionado departamento.