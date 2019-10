Profesora de música encuentra un casete que Lou Reed dedicó a Andy Warhol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una docena de grabaciones inéditas que Lou Reed grabó para Andy Warhol fueron encontradas por una profesora de música en un casete que data de 1975, en los archivos del museo de Andy Warhol, en la ciudad estadounidense Pittsburgh.



"Suenan como si las hubiera grabado en su apartamento con un micrófono, solo con voz y la guitarra acústica", contó a The New York Times la profesora de música de Cornell University Judith Peraino, quien encontró el casete mientras investigaba en los archivos del museo, según la agencia de noticias DPA.



Las canciones grabadas en una cara de la cinta están basadas en el libro “The Philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back Again)”, mientras que en la otra cara hay grabaciones en vivo de los conciertos del músico durante 1975.



"El sonido de la voz de Reed en 'The Philosophy Songs' es muy diferente de sus conciertos en vivo en el lado 1", expresó Peraino y agregó: "Tal descubrimiento es raro, y ciertamente es lo más destacado de mi carrera".



La cinta es una de las 3.500 grabaciones de audio que llegó a reunir Warhol durante su vida. "Lo que hace único a este regalo es que Reed creó y seleccionó estas canciones en cinta solo para Warhol. Este es un presagio de la cultura mixtape y la entrega de regalos que floreció en las décadas de 1980 y 1990", reflexionó la profesora.



Los resultados de la investigación de Peraino fueron publicados este 30 de octubre en The Journal of Musicology bajo el título de 'I'll Be Your Mixtape: Lou Reed, Andy Warhol and the Queer Intimacies of Cassettes', incluyendo incluso un clip de audio.