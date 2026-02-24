Huarpe Deportivo > Los detalles
Programaron la fecha 4 del Apertura del fútbol sanjuanino
POR REDACCIÓN
La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó la programación de la cuarta fecha del Torneo Apertura “Daniel Archilla” y el calendario marca un fin de semana determinante en la pelea por la cima. El campeonato empieza a tomar temperatura y los equipos que arrancaron firmes buscarán sostener el protagonismo.
El telón se levantará el viernes 27 de febrero, cuando el puntero Unión de Rawson reciba en su estadio a López Peláez desde las 21:30. El Azul lidera con 9 unidades y llega con puntaje ideal, decidido a mantener la racha y hacerse fuerte en casa para seguir mirando a todos desde lo más alto.
La acción continuará el sábado 28 con tres encuentros en simultáneo desde las 17:30. Rivadavia será local ante San Lorenzo, Villa Ibáñez enfrentará a Marquesado en cancha a confirmar y Minero se medirá frente a Trinidad en el estadio de Juventud Unida. Serán partidos clave para equipos que buscan acomodarse en la tabla y no perder terreno en el arranque del certamen.
El domingo 1 de marzo la jornada tendrá una agenda cargada. Desde las 17:30 jugarán Peñarol ante 9 de Julio, Alianza frente a Juventud Zondina, Carpintería contra Colón y Sarmiento ante Defensores de Argentinos, en distintos escenarios de la provincia.
Sin embargo, todas las miradas también estarán puestas en el duelo que protagonizarán Sportivo Desamparados y Atenas de Pocito, programado para el domingo con horario a confirmar. Atenas comparte la punta y afrontará una prueba exigente en cancha del Víbora, en lo que promete ser uno de los encuentros más atractivos de la fecha.
Con Unión defendiendo su liderazgo y Atenas dispuesto a sostener su condición de puntero, la cuarta fecha del Apertura “Daniel Archilla” aparece como una escala clave en un torneo que ya empieza a marcar tendencias en el fútbol sanjuanino.
