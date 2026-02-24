Hernán Crespo pica en punta para dirigir a River: quiénes son sus competidores

La renuncia de Marcelo Gallardo marcó el final de un segundo ciclo para el olvido en River Plate. "Me invaden la emoción y el dolor en el alma", confesó el entrenador visiblemente quebrado en su video de despedida. Ante esta situación, la comisión directiva presidida por Stéfano Di Carlo debe resolver una sucesión inmediata debido a la carga del calendario y la urgencia de obtener resultados.

Eduardo Coudet, actualmente en el Alavés de España, se posiciona como un candidato firme; su representante, Christian Bragarnik, ya mantuvo conversaciones con las autoridades del club. Otro nombre de peso es el de Hernán Crespo, hoy en San Pablo, quien es valorado por su identidad con la institución y su exitoso paso por Defensa y Justicia.

En una línea con menos fuerza inicial aparecen Santiago Solari, quien se desempeña como director de fútbol en el Real Madrid y no desearía abandonar España, y la dupla de Pablo Aimar y Diego Placente. Estos últimos presentan la dificultad de estar integrados a un proceso exitoso en las selecciones nacionales, a pocos meses del Mundial, y no cuentan con experiencia como cabezas de planteles profesionales.

Como alternativas externas al "ADN River", surgen Gabriel Milito, actualmente en Chivas, y Ariel Holan, quien se encuentra desocupado tras su paso por Rosario Central. Milito cuenta con el antecedente de haber eliminado al River de Gallardo en la Copa Libertadores 2024, mientras que Holan fue parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda en el ascenso y destacó con su Independiente modelo 2017.

Finalmente, el nombre de Ramón Díaz, junto a su hijo Emiliano, resuena entre los hinchas, aunque su llegada parece difícil por el perfil de la actual dirigencia. Mientras se define quién asumirá el cargo, Marcelo "Pichi" Escudero se hará cargo del equipo interinamente. En medio de esta crisis deportiva, el club también confirmó las lesiones de Franco Armani, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez.