Un violento intento de robo terminó con un adolescente de 14 años muerto tras un enfrentamiento armado con un efectivo de la Policía Federal. El hecho ocurrió el lunes por la tarde en la localidad de Monte Chingolo, partido bonaerense de Lanús, Buenos Aires.

El protagonista del episodio fue un sargento del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), fuerza que depende de la Policía Federal Argentina, quien se encontraba fuera de servicio y regresaba a su domicilio a bordo de su moto Honda Titán negra cuando fue interceptado por al menos dos motochorros armados.

El intento de asalto se produjo en la intersección de las calles Coronel Álvarez y Yapeyú. Según informaron fuentes policiales, uno de los delincuentes descendió del rodado y, presuntamente, apuntó al efectivo con un arma de fuego con la intención de sustraerle la motocicleta.

De acuerdo al parte oficial, el sargento extrajo su arma reglamentaria ante la amenaza y repelió la agresión. En ese momento se produjo un intercambio de disparos que terminó con uno de los sospechosos, de 14 años, fallecido en el lugar.

Minutos después, otro adolescente fue hallado a pocas cuadras con una herida de arma de fuego, por lo que se investiga si participó en el intento de robo. El menor fue asistido y quedó bajo investigación.

El efectivo no resultó herido pese al enfrentamiento. Tras el hecho, fue trasladado a la Comisaría 6ª de Monte Chingolo para cumplir con las actuaciones de rigor, mientras distintas áreas de control interno y apoyo al personal tomaron intervención en el caso.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, que ordenó el secuestro del arma utilizada por el policía federal. La causa fue caratulada inicialmente como tentativa de robo con arma y homicidio, aunque la fiscalía no dispuso, hasta el momento, medidas restrictivas de la libertad contra el sargento.

Peritos y efectivos continúan trabajando en la escena para reconstruir la mecánica del enfrentamiento y determinar con precisión cómo se desarrolló la secuencia que terminó con el trágico desenlace.