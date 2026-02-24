El chef y empresario gastronómico Mauricio Cibeira, reconocido en San Juan por su trayectoria y por haber sido durante años el propietario de la parrillada Tres Soles, fue víctima de una serie de llamados extorsivos que, según relató, se habrían realizado desde un penal. El hecho ocurrió en horas de la mañana del pasado lunes, cuando comenzó a recibir comunicaciones insistentes en las que los interlocutores intentaban presionarlo con información personal y el envío de una supuesta documentación judicial para exigirle dinero.

Según explicó, la situación comenzó mientras se encontraba en un café junto a su hija. “Las llamadas eran reiteradas y cada vez más insistentes. En un primer momento pensé que se trataba de una broma, pero con el paso de los minutos el tono se volvió intimidante y comenzaron a exigir dinero”, señaló en radio Sarmiento. Los contactos, indicó, se produjeron alrededor de las 10 y se repitieron en varias oportunidades durante la misma jornada.

Uno de los aspectos que más preocupación le generó fue el nivel de información que manejaban los estafadores. “Lo que más llama la atención es que cuentan con datos personales y utilizan imágenes de supuestos expedientes para generar credibilidad. Sin embargo, se trata de documentación apócrifa que no corresponde al sistema judicial actual”, explicó. Ante la presión, optó por no continuar con las conversaciones y cortar la comunicación.

El empresario indicó que, tras consultar con fuentes de seguridad, le informaron que este tipo de maniobras suele realizarse con chips descartables, lo que dificulta la trazabilidad de los llamados. “Se utilizan líneas que luego son destruidas o desechadas, por lo que resulta muy complejo identificar el origen real de las comunicaciones”, sostuvo.

En ese contexto, planteó la necesidad de reforzar los controles dentro del sistema penitenciario. “Es fundamental avanzar en la instalación de inhibidores de señal y en requisas periódicas. Quienes cumplen condena no deberían tener ningún tipo de comunicación que les permita cometer este tipo de delitos”, expresó. También pidió mayor conciencia sobre el impacto que estas prácticas pueden tener en personas vulnerables.

Finalmente, Cibeira remarcó que decidió dar a conocer lo ocurrido con un objetivo preventivo. “Esto debe difundirse para que otras personas no caigan en la trampa. Ante cualquier llamado sospechoso, lo recomendable es cortar la comunicación y verificar la información por canales oficiales”, concluyó.