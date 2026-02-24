El futbolista Gustavo Naveda, jugador de Atlético Trinidad, se presentó este martes por la mañana ante la Justicia tras ser acusado de golpear con brutalidad a Matías Esterman, de López Peláez, en el encuentro que terminó con victoria 3-0 para el local por la tercera fecha del fútbol sanjuanino. El acusado quedó en libertad y deberá cumplir con reglas de conducta.

La audiencia se desarrolló en la Sala 9 de Tribunales y estuvo a cargo del juez de Garantías Eugenio Barbera, quien resolvió fijar un plazo de cuatro meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP). Naveda continuará el proceso en libertad, aunque deberá cumplir estrictas normas de conducta. Entre las condiciones impuestas se encuentran la obligación de presentarse cada 40 días en la comisaría correspondiente y el compromiso de someterse al proceso sin entorpecer la investigación.

Publicidad

Durante la audiencia, el fiscal Alejandro Mattar, junto a la ayudante fiscal Roxana Riveros y la auxiliar Andrea Faraudo, ambas de la UFI Genérica, expusieron las pruebas reunidas en relación al violento episodio ocurrido en la cancha de López Peláez.

Por su parte, los abogados defensores de Naveda, Jorge Guilén y Elio Baigorrí, negaron los hechos atribuidos a su representado, aunque no se opusieron a las medidas solicitadas por la Fiscalía. El futbolista, en tanto, decidió no hacer uso de su derecho a declarar en esta instancia.

Publicidad

El caso generó fuerte repercusión en el ámbito deportivo local y ahora continuará su curso judicial, mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades por el violento hecho ocurrido dentro del campo de juego.