Orrego se reunió con autoridades de Golden Mining de la mina Hualilán

En una jornada que ya quedó marcada en la agenda productiva de la provincia, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió este lunes en Casa de Gobierno a la conducción de Golden Mining SA, operadora de la mina Hualilán. La comitiva estuvo encabezada por su directora ejecutiva, Sonia Delgado, en el marco del inicio formal del operativo logístico que transportará mineral desde Ullum hasta Calingasta.

El encuentro se dio horas después de que comenzara un proceso considerado histórico para la minería sanjuanina: la activación de la primera mina de oro durante la actual gestión y el primer proyecto aurífero que entra en operaciones en la provincia tras 17 años. La reactivación de Hualilán marca así un punto de inflexión para el sector.

Publicidad

Acompañado por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, el mandatario dialogó con la representante de la firma sobre el impacto económico del proyecto y su proyección en términos de empleo, inversión y desarrollo regional. Perea destacó que la provincia “pasó de los proyectos a las realidades” y subrayó que se trata de un hito fruto del trabajo conjunto entre el Estado y la compañía.

Por su parte, Delgado aseguró que la puesta en marcha no solo beneficia a la empresa, sino también a las comunidades involucradas. Remarcó que Ullum comenzará a percibir regalías y se consolida como departamento minero, en una provincia que hoy es observada a nivel internacional por sus proyectos de clase mundial, especialmente en cobre, pero que también reafirma su potencial en oro y plata.

Publicidad

En esta primera jornada partieron 14 camiones con cargas de entre 18 y 20 toneladas cada uno. La previsión es movilizar alrededor de 500 toneladas diarias durante un período estimado de dos a tres semanas, etapa que permitirá ajustar detalles operativos del traslado. El mineral extraído en Hualilán tiene como destino final la planta de Casposo, en Calingasta, operada por Austral Gold, en el marco de un contrato de tres años que generará movimiento económico en ambas comunidades.

El operativo involucra a tres empresas sanjuaninas adjudicatarias del servicio de transporte, formalizando su incorporación a la cadena productiva. El esquema contempla controles estrictos de carga y monitoreo permanente, bajo el cronograma acordado con el Ministerio de Minería para garantizar trazabilidad y seguridad.

Publicidad

De manera transitoria, el traslado utiliza el puente actual sobre el río Los Patos con una restricción de hasta 25 toneladas por vehículo, mientras la empresa avanza en la construcción de un puente alternativo exclusivo para la actividad minera. La obra permitirá independizar el tránsito operativo y optimizar la logística sin interferir con la circulación general.

La reactivación de Hualilán no solo representa el regreso de una mina histórica a la producción, sino también una señal concreta de la política de desarrollo productivo que impulsa la provincia, con foco en infraestructura, inversión privada y generación de empleo para los sanjuaninos.