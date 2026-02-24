Mauricio Macri y Natalia Graciano: los detalles del supuesto romance

Desde su ruptura con Juliana Awada, las versiones sobre el presente sentimental de Mauricio Macri no han cesado. Recientemente, el periodista Gustavo Méndez reveló en el programa La Mañana con Moria que el exmandatario estaría iniciando un romance con Natalia Graciano, la madre de los hijos menores de Matías Martin. Si bien Juana Viale desmintió rumores previos de relación, Guillermina Valdés reconoció en su momento que el expresidente la había contactado.

La posible cercanía entre Macri y Graciano cobra fuerza al analizar los motivos de la separación de la modelo y Matías Martin. Según Yanina Latorre, el fin de esa pareja no solo se debió al desgaste, sino también a “diferencias ideológicas”. Mientras el conductor posee una mirada progresista, ella no compartiría esa misma línea, lo que habría generado tensiones.

Tras la ruptura, Martin inició un breve vínculo con la periodista Victoria De Masi que no prosperó y actualmente sale con Paloma Cavanna. Sobre este nuevo noviazgo, Latorre detalló: “Tiene novia nueva, muy de su palo… peroncha, digamos. Muy hippie. Es vestuarista y trabaja en el Canal de la Ciudad. Es muy bella, hermana del productor Joaquín Cavanna”.

Por su parte, Natalia Graciano tuvo un romance con el cirujano Daniel Mendiondo que ya finalizó. De confirmarse este nuevo vínculo con el referente del PRO, Macri rompería con su histórico estereotipo estético, ya que sus parejas anteriores, Ivonne Bordeu, Isabel Menditeguy y Juliana Awada, lucían cabelleras castañas, mientras que Graciano es rubia.

No obstante, la modelo coincide con las anteriores mujeres en su belleza inalterable y en mantener un perfil bajo, alejada del foco mediático. Por el momento, la relación entre la modelo y el expresidente de Boca Juniors no ha sido confirmada ni desmentida.