Pronostican que el éxodo de venezolanos aumentará de 4,5 a 6,5 millones de personas en un año

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La cantidad de personas que emigran de Venezuela, estimada actualmente en 4,5 millones de personas, aumentará en 2020 a 6,5 millones, afirmó hoy el representante de dos organismos de la ONU para el país caribeño, Eduardo Stein.



"No hay visos de que la crisis migratoria vaya a terminar, y la vulnerabilidad de la población aumenta", advirtió en Bruselas el ex vicepresidente guatemalteco Stein.



El funcionario señaló que "esta crisis hace peligrar la estabilidad regional", por lo que "es acuciante la necesidad de una respuesta coordinada y avalada por la comunidad internacional".



"De 4,5 millones de migrantes pasaremos a 6,5 millones en un año y casi 85% se quedará en América latina", vaticinó, según recogió el diario digital Al Navío.



Stein es enviado especial para Venezuela del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ambos organismos de la ONU.



Hizo esas afirmaciones en la Conferencia Internacional de Solidaridad con Venezuela que se celebra hoy y mañana en Bruselas, organizada por la Unión Europea (UE), el Acnur y la OIM.



Asimismo, sostuvo que "es preocupante el número de refugiados en grandísima dificultad" y advirtió que "los niveles de xenofobia aumentan", por lo que "hay más barreras sociales y culturales" y "las perspectivas de integración son cada vez menores".



Stein subrayó que "hay familias que se separan, hay niños abandonados, hay caminantes que se exponen a largas rutas y peligrosos caminos", y, entre las numerosas consecuencias, "preocupa la violencia de género".



En ese contexto, remarcó que "los gobiernos de acogida necesitan ayuda" porque "de no encontrarse una solución política, continuarán los problemas".



Por su parte, el comisario europeo de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Neven Mimica, afirmó que la de Venezuela es actualmente "la segunda crisis de desplazados" y explicó que la UE organizó la conferencia para contribuir a que "se entere el mundo de la escala del problema".