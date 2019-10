Propuestas pro-mercado y críticas a Macri y Fernández, los ejes de Espert en el segundo debate

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato presidencial del Frente Despertar, José Luis Espert, propuso avanzar en políticas "pro mercado" como la apertura al comercio, la "eliminación de la coparticipación" federal, la baja de impuestos y las reformas laboral y previsional, y dijo que los postulantes Mauricio Macri y Alberto Fernández "tan diferentes no son".



Espert fue uno de los seis aspirantes a la Presidencia que participó anoche en el segundo debate, esta vez en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y además de presentar sus propuestas lanzó críticas a los dos candidatos que mejores resultados obtuvieron en las PASO del 11 de agosto último.



Puso el énfasis en las cuestiones vinculadas a la economía, y entre sus propuestas subrayó la necesidad de "eliminar la indemnización por despido" y reemplazarla por un subsidio de desempleo "más generoso en el tiempo y el monto", porque opinó que "las empresas no van a tomar a ningún trabajador si corren riesgo de quebrar por despedir a una persona".



Espert subrayó además que ningún gobernador "paga el costo político de subir el gasto público", y propuso en ese sentido "eliminar la coparticipación" federal de impuestos, para que cada provincia "gaste en función de lo que recauda".



Pidió además descentralizar la negociación colectiva y "eliminar las contribuciones patronales", e ir reduciendo "de manera gradual" los aportes personales.



"Las leyes laborales solo han servido para cobijar a una corporación sindical que ha transformado en general a nuestros sindicalistas en una verdadera cofradía feudal", dijo, y consideró que algunos gremialistas son "corruptos" y "delincuentes".



La necesidad de avanzar en "profundas reformas pro mercado" y apuntar al crecimiento sostenido fue lo reivindicado por Espert a la hora de hablar de la lucha contra la pobreza, y agregó que también es imprescindible reformular "por completo" el sistema previsional.



Durante el tramo del debate orientado entre otros temas a la calidad institucional, aprovechó para referirse a las denuncias por presuntos casos de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas, y apuntó al candidato del Frente de Todos por su paso como jefe de gabinete de Néstor Kichner.



"A la luz de los procesamiento y de las denuncias, parecería que durante el kirchnerismo, más que un gobierno hubo un asociación ilícita. ¿Usted no vio nada o fue cómplice?", le preguntó el economista a Fernández.



El candidato comparó además al ex jefe de Gabinete con Macri por las políticas aplicadas en sus gestiones y sugirió que "deberían abrazarse y hermanarse", porque, consideró, han coincidido en tomar medidas como "el cepo cambiario, default de la deuda" y "congelamiento" de precios. Y en ese convencimiento les dijo: "Muchachos abrácense, tan diferentes no son".



Volvió sobre este punto en su mensaje final, cuando dijo que ambos "son parte del problema y no de la solución de la decadencia argentina".



"Usted, señor Presidente -dijo-, ahora grita por todos lados 'sí, se puede', pero (estuvo) cuatro años y no pudo, no supo o no quiso. Usted Fernández, si llega a hacer el grueso de lo que usted dice que va a hacer, a la Argentina le va a generar una crisis que va a dejar chiquitita a la crisis de Macri".



A la hora de abordar el tema de seguridad, Espert opinó que "la seguridad se ha convertido en verdadero flagelo" y llamó a "desterrar el concepto del garantismo" y ponerse "del lado de la víctima", y cuestionó a juristas como el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.



El postulante dijo además que en caso de llegar a la Presidencia garantizará "el derecho a las personas a circular" y que aquel piquetero que corte una calle o una ruta, "termina preso".



"Las calles y las rutas no están para ser cortadas. Piquetero que corta una calle, piquetero que termina preso", aseguró Espert, quien apuntó especialmente al dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois.