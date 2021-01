Proponen conformar en Jáchal una “Mesa del agua”

Preocupado por la problemática del agua que se viene registrando desde hace años en el departamento del norte sanjuanino y teniendo en cuenta que en los últimos meses la realidad se agravó, el 28 de diciembre pasado el vicepresidente del Concejo Deliberante de Jáchal, Felipe Táñez, por escrito, le propuso al intendente Miguel Vega conformar una “Mesa del agua” para buscar entre todos las soluciones necesarias y salir de la compleja situación en la que hoy se encuentra el departamento.

“Lamentablemente todavía no tengo respuestas y no entiendo el por qué”, empezó diciendo Táñez a DIARIO HUARPE. “La propuesta no es más que construir un espacio de trabajo colectivo que incluya a todos los sectores”.

En la nota dirigida a Vega, Táñez remarca que la mesa debería estar constituida no sólo por funcionarios de los estados municipal y provincial, sino también por representantes de instituciones sociales, deportivas y culturales, por comerciantes, agricultores, industriales, empresarios, entre otros, y principalmente por personas idóneas en la materia.

“Entre todos tenemos que establecer y acordar un orden de prioridades de tareas urgentes, de planes a corto, mediano y largo plazo. Soluciones para los barrios de las zonas altas de Jáchal para las familias de Mogna, para los de la zona centro. En fin, tenemos que tener un plan, un plan que hoy no está y que tampoco nunca hubo”.

Según Táñez cuando propuso la idea en el Concejo Deliberante, los concejales oficialistas sugirieron postergar la presentación para cuando se inicien las sesiones ordinarias, es decir, marzo o abril de 2021.

“Les dije que el problema está hoy y que hay urgencia que atender y por eso la presente sólo como vicepresidente del Concejo, como presidente de la Unión Cívica Radical y como ciudadano de Jáchal”, añadió. “El problema lo venimos arrastrando desde hace años y la situación no da para estirarla más. El trabajo que hay que hacer es ya porque hay muchos jachalleros sin agua para tomar y muchos productores sin poder regar”, concluyó Táñez.

Otro corte

Este martes los jachalleros de los barrios altos volvieron a cortar la Ruta Provincial 491 a la altura del El Topón reclamando el servicio de agua potable y pidiendo la eximición de cargos a los vecinos detenidos mientras se desarrollaba la manifestación de este lunes.

En este marco, la concejal Analía Carrizo contó a DIARIO HUARPE que ayer se puso en contacto con el titular de OSSE, Guillermo Sirerol, quien le confirmó que la falta de agua continuará por unos días ya que están haciendo una depuración de la cañería.

“Me dijo que habían encontrado bacterias en la cañería de la zona norte y por eso todavía no podían habilitar las mejoras en el servicio”, dijo la concejal.