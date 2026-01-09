La atención pediátrica de guardia en el hospital César Aguilar de Caucete venía siendo motivo de reclamos y preocupación entre vecinos y autoridades locales, especialmente durante los fines de semana, cuando la falta de profesionales generaba demoras y derivaciones. Frente a este escenario, el municipio decidió elevar formalmente la situación al Gobierno provincial y, tras una serie de gestiones, logró un acuerdo para encaminar una solución conjunta.

La intendente de Caucete, Romina Rosas, fue quien dio a conocer los avances alcanzados tras reunirse con autoridades del Ministerio de Salud. Según explicó, la problemática fue planteada directamente ante el secretario de Planificación de la cartera sanitaria, Gastón Jofré, quien se comprometió a dar una respuesta en el corto plazo para garantizar la cobertura de las guardias pediátricas.

Del encuentro también participó el diputado departamental Emilio Escudero, y tuvo como eje central la falta de médicos pediatras para cubrir las guardias, una situación que se repite en distintos puntos de la provincia, pero que en Caucete se volvió especialmente sensible por la demanda creciente del servicio.

“Veníamos reclamando que en las guardias haya pediatras, sobre todo los fines de semana, por eso nos reunimos con el secretario de Planificación, Gastón Jofré. Fue muy fructífera la reunión, ya que nos escucharon el pedido y nos explicó que el problema responde a la falta de profesionales, pero que se va a solucionar en estos días”, expresó Rosas a DIARIO HUARPE al referirse al resultado del encuentro.

En ese sentido, la jefa comunal detalló que una de las alternativas planteadas por el Ministerio de Salud es que los médicos de familia puedan reforzar la atención pediátrica, permitiendo ampliar la cantidad de niños atendidos en los consultorios externos mientras se normaliza la cobertura de guardias. “Una posible solución es que los médicos de familia puedan suplir la atención para atender a más chicos en los consultorios externos”, explicó.

Durante la reunión, además, se abordaron otros temas vinculados a la infraestructura sanitaria del departamento. Rosas señaló que desde el municipio solicitaron la reactivación de la obra del centro de salud de Villa Independencia, un proyecto largamente esperado por los vecinos. Según indicó la intendente, desde el ministerio les aseguraron que se avanzará con los trabajos en los próximos meses.

“Le solicitamos que se reactive la obra del centro de salud de Villa Independencia y nos dijo que irán avanzando en los próximos meses”, afirmó la mandataria caucetera, quien remarcó la necesidad de fortalecer la red de atención primaria para descomprimir la demanda sobre el hospital departamental.

Como parte de los acuerdos alcanzados, Rosas adelantó que se conformará una mesa de trabajo conjunta entre el municipio de Caucete y el Ministerio de Salud, con el objetivo de monitorear la situación y avanzar en soluciones estructurales. “Tanto nosotros desde Caucete como desde el Ministerio de Salud coincidimos en la importancia de formar una mesa de trabajo para poder solucionar todo esto”, sostuvo.

El entendimiento entre Provincia y municipio busca llevar tranquilidad a los vecinos y garantizar el acceso a la atención pediátrica, en un contexto donde la falta de profesionales se ha convertido en uno de los principales desafíos del sistema sanitario. En Caucete, el compromiso asumido apunta a dar respuestas inmediatas y a trabajar en soluciones de fondo que eviten que la problemática vuelva a repetirse.