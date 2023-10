Cerca de 50 puesteros de Sarmiento han sido víctimas de la dura sequía que azota a San Juan. Los productores que se radican en la zona de Cochagual y Guanacache, que les han dedicado gran parte de su vida a la cría de animales entre las pasturas, aseguraron que la situación es insostenible por la sequía y la falta de lluvias.

Los piletones quedaron vacíos por la falta de las lluvias. Foto: Gentileza.

La falta de agua ha provocado que los animales se desplomen y se mueran de sed. Esto se ha debido a que la mayoría de los puestos se ubican entre los extensos campos del departamento Sarmiento, entonces no se ha podido acumular el recurso hídrico necesario para la supervivencia de los animales. Los productores cuentan con piletas tipo “aguadas” que cuando llueve se llenan de manera natural, la provincia al no haber registrado lluvias en los últimos meses, los puesteros no han podido satisfacer la sed de sus animales y muchos terminaron falleciendo.

Muchas veces, la municipalidad colabora con camiones cisterna que ingresan a través de huellas desérticas en esa zona de Sarmiento. Pero los caminos no son transitables y el agua no alcanza para todos. Es por eso que los productores manifestaron que necesitan más colaboración del municipio en este sentido.

La mayoría de los productores se dedica a la crianza para luego vender los animales, sin embargo, ninguno tiene grandes cantidades. La mayoría tiene entre 30 y 50 cabezas por plantel, y aseguran que en el último año por lo menos se han muerto 15 cabras por productor. A la falta de agua, se suma el problema con las pasturas, porque sin lluvias lo que crece en el campo es pasturas más bien duras y cubiertas de tierra.