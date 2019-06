Pusieron hasta una tribuna para participar del desfile en Chimbas

Una gran tribuna ubicada frente al palco de autoridades sirvió para albergar a decenas de personas que formaron parte de las más de 20.000 almas que presenciaron el desfile en conmemoración el Día de la Bandera que contó con la presencia de autoridades locales a las que se sumó el presidenciable Alberto Fernández.

La gran tribuna se colocó en la esquina de Mendoza y Rodríguez en la esquina frente a la plaza departamental. Esta es la primera vez que el desfile realizado en Chimbas cuenta con una estructura de este tipo que permitió albergar a gran cantidad de gente que se fue colocando de manera ordenada y desde lo alto pudo ver mejor el desfile.

"Nosotros llegamos temprano, nos invitaron a subir a la tribuna y hasta nos regalaron banderitas, así es más cómodo ver todo lo que pasa", aseguró una de las mujeres que estaba sentada en la grada. Además de las decenas de personas que se acomodaron en esta estructura hubo mucha gente que se acomodó a los costados de la calle Mendoza, a lo largo de casi un kilómetro comenzando en la calle Centenario para terminar cerca de calle Oro.

Eran familias completas, algunos hasta llevaron sillitas pleglables para los que se cansaban de estar parados, algunos tomaron mate a la vera de la calle y muchos recibieron café, chocolate o té que repartieron desde la organización. Es que había dos puestos en los que se entregaban las bebidas calientes junto a una factura o tortita.

"Hemos repartido más de 1.500 litros de chocolate, muchos chicos hasta nos traen botellitas para llevar chocolate a sus casas", aseguró uno de los encargados de la distribución.

Allí se fueron colocando las familias completas que fueron a ver el acto en honor a la Bandera nacional. Primero prometieron lealtad a la enseña patria más de 1.700 chicos de cuarto grado de todas las escuelas chimberas, tanto de educación común, como especial. Tras cumplir con esta parte del acto los niños se desplazaron nuevamente hacía el Norte para esperar su turno para desfilar.

Minutos después el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, le tomó juramento a los cadetes de tercer año de la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana y Penitenciaria, pertenecientes a la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario de San Juan.

Una vez que los uniformados realizaron su juramento también se desplazaron para dar lugar al inicio del desfile del que participaron todos los alumnos, las fuerzas de seguridad de la provincia y los excombatientes que hicieron emocionar a más de uno. Minutos antes de las 14 el desfile llegó a su fin y la gente comenzó a desconcentrarse.

Presidenciable

Alberto Fernández, precandidato a presidente, participó del desfile patrio, recién llegado al palco el presidenciable aseguró que “San Juan es una provincia espléndida con muy buena gente, con una enorme posibilidad de desarrollo. Estoy muy contento, la verdad, para los que vivimos en Buenos Aires, estas fiestas son absolutamente inusuales. Es muy lindo ver a la gente volcada en las calles, saludando a sus gobernantes, a su intendente, a su gobernador con tanta alegría, con tanta felicidad, que la verdad me llena el corazón”.

Adriana, una mamá orgullosa por partida doble

En medio de miles de padres orgullosos por que sus hijos le prometían lealtad a la Bandera, había una madre que casi no podía contener las lágrimas. Era Adriana Ahumada quien tuvo la alegría doble de ver a su hijo como abanderado y a su niña como una de las alumnas que realizó la promesa.

Adriana contó que ella es docente en la escuela Bavio de Chimbas, "mi hijo Florencio fue elegido como abanderado y mi niña Ana Victoria realizó la promesa de lealtad. Estoy muy orgullosa y feliz por mis hijos" aseguró la mujer.

La docente agregó que su hijo estaba muy resfriado y con certificado médico que le permitía no ir al desfile, pero igualmente asistió. "Le dije que se quedara en casa pero él respondió que no podía dejar de cumplir con su responsabilidad y además me dijo que no quería perderse la promesa de su hermana", relató la orgullosa madre.

Ante la pregunta de si cree que los chicos llegan a entender la importancia de la promesa de Lealtad, Adriana aseguró que cree que los niños son conscientes de lo que hacen y se sienten orgullosos.