Pyme santafesina exporta sembradoras a Europa del Este y Sudamérica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La empresa agroindustrial Búfalo S. A. de la localidad santafesina de Las Parejas lidera desde hace ocho años las exportaciones nacionales de máquinas sembradoras de siembra directa y sus principales mercados son países de europa del Este y Sudamérica.



Búfalo S. A, una empresa Pyme fundada hace 63 años en el pueblo santafesino de Las Parejas, fabrica las sembradoras de siembra directa ´Súper Walter´, que por su diseño y moderna tecnología exporta a países como Rusia, Kazajistán, Chile, Bolivia y Paraguay.



"Desde hace ocho años lideramos las exportaciones de sembradoras. Nuestra estrategia para exportar es que adaptamos la máquina a requerimiento del cliente, ya sea de este país o del exterior", dijo a Télam el gerente comercial de Búfalo, José Raúl Tuninetti.



Y explicó: "primero vamos al país al que exportamos, investigamos cómo es el suelo y clima del lugar, para finalmente adaptar la sembradora".



Al respecto, el directivo dijo que "eso es lo que nos distingue a nosotros de otras empresas. Es decir, adaptamos la sembradora a los terrenos, y ésa es la fortaleza de ´Súper Walter´", aseveró.



Luego comentó que el éxito de las ventas y estos ocho años de liderazgo en el mercado exportador "representan en realidad, más de 20 años viajando por países del mundo para poder exportar las sembradoras".



Tras precisar que "el 20 por ciento de lo que facturamos lo exportamos", Tuninetti, reveló que recientemente, la empresa de Las Parejas, logró un contrato con la firma Almaz de Rusia.



"Esta empresa es diez veces el tamaño de la nuestra, pero no fabrican sembradoras de siembra directa en Rusia. Entonces firmamos un acuerdo para transferir tecnología, piezas y partes para empezar a sembrar en suelos de Siberia", detalló.



El directivo señaló que en Argentina "hay muchas fábricas de sembradoras, pero varias son ensambladoras. En cambio nosotros, salvo lo que es mangueras hidráulicas y plásticos, diseñamos la pieza, la fabricamos y montamos la máquina".



"Acá entra la chapa y sale la máquina, decimos siempre nosotros. La plegamos, la mecanizamos, tenemos un equipo de dibujantes y técnicos que van desarrollando las piezas, y adaptamos la sembradora a cada lugar", subrayó.



Además, adelantó que otro desafío de Búfalo S.A, que desarrolla hace más de 6 años "es una retroexcavadora que no tiene orugas, sino patas que caminan estilo araña con cuatro ruedas que se acoplan para desplazarse por los peores terrenos".



"Esta máquina que pesa seis toneladas, ya la hemos exportado a Kasajistán, y tenemos negociaciones también para exportarla a Chile y países asiáticos. En Sudamérica no la fabrica nadie, solo acá en Argentina y en Santa Fe", indicó.