Qué afectará el paro y movilización de los médicos programado para este jueves

A pesar de no tener la autorización de la Subsecretaria de Trabajo, el Sindicato Médico de San Juan ejecutará este jueves un paro y movilización por 24 horas. En esta ocasión no habrá marcha de antorchas como estaba anunciado, ya que está pactada una manifestación en contra del aborto y la idea es no confundir los reclamos, tal cual contó Daniel Sanna, secretario general de la entidad sindical, a DIARIO HUARPE.

Luego de no alcanzar un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud, los médicos confirmaron las acciones de protesta en busca de un incremento salarial del 35%, entre otras cuestiones. Situación imposible de concretarse, ya que el Gobierno les otorgó por decreto un plus del 25% del Sueldo Básico hasta octubre del año próximo o bien hasta cuando dure la pandemia del coronavirus.

El paro y movilización de este jueves tendrá concentración en calle Pueyrredón entre General Paz y Santa Fe, atrás de la Terminal. Desde allí se trasladarán al Hospital Rawson, Plaza 25 de Mayo, Subsecretaria de Trabajo, Centro Cívico, Casa de Gobierno y finalizarán en el Hospital Rawson, cumpliendo así el mismo recorrido que hicieron el pasado 3 de diciembre.

Esta medida de fuerza significará en la práctica paro de lapiceras y sellos, a excepción de los certificados de defunción, no realizarán tareas administrativas como la carga informática de los pacientes que son atendidos en el sector público con obra social, habrá un quite total de colaboración con las autoridades, retención de servicio para las dos primeras horas en los Servicios de Guardia Médica con la atención únicamente en casos de riesgo de vida y no atención, en las dos últimas horas de turno, para los médicos de planta de todos los nosocomios.

Desde el Sindicato Médico aclararon que estas medidas son por tiempo indeterminado. Para cerrar y más allá de lo que sucederá este jueves, hay que decir que ya hay anunciado un paro por 48 horas para el 15 y 16 del corriente.