¿Qué dice la iglesia católica sobre Halloween?

La celebración de Halloween, cuya denominación procede de la expresión inglesa "All Hallows' Eve" (Víspera de Todos los Santos), mantiene una relación histórica con la tradición católica. La Iglesia no prohíbe su conmemoración, pero promueve un enfoque que privilegie sus orígenes cristianos y evite elementos contrarios a la doctrina católica.

Halloween se enmarca dentro del "Triduo de Todos los Santos", período de tres días dedicado a la memoria de los difuntos que comprende la Víspera de Todos los Santos (31 de octubre), la Solemnidad de Todos los Santos (1 de noviembre) y la Conmemoración de los Fieles Difuntos (2 de noviembre). Algunos estudiosos católicos señalan que el supuesto origen pagano de esta celebración constituye una interpretación histórica cuestionable, destacando en cambio su conexión con las reflexiones católicas sobre la muerte, el juicio eterno y la vida celestial.

Orientaciones para una celebración coherente con la Fe

La Iglesia recomienda a los fieles abordar esta fecha con sentido crítico y creativo, proponiendo diversas alternativas formativas y celebrativas. Entre estas se incluye la participación en la Eucaristía de vigilia, la utilización de disfraces que representen figuras santas o bíblicas, y la práctica de la oración por los difuntos. Asimismo, se sugiere aprovechar las costumbres existentes, como la distribución de dulces, para realizar acciones evangelizadoras que destaquen valores cristianos.

Postura actual y alternativas

Al no existir una normativa universal específica, la actitud de la Iglesia se centra en prevenir la exaltación de contenidos contrarios a la fe, promoviendo el testimonio coherente de los creyentes durante las celebraciones. Como iniciativa complementaria, diversas comunidades católicas han desarrollado el evento "Holywins" (La santidad vence), que subraya el ejemplo de los santos y la victoria del bien sobre el mal mediante actividades formativas y celebrativas.

Esta perspectiva permite a los católicos participar en las tradiciones culturales contemporáneas desde una visión fundamentada en su identidad religiosa, transformando potenciales conflictos en oportunidades de testimonio y evangelización.