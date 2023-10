El ministro de Economía, Sergio Massa, sostuvo frente a empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC) que va a "meter en cana a los que están especulando contra el ahorro de la gente, aunque cueste la elección" en un día en el que el dólar blue superó los $1.000.

"Tengo claro quiénes son esos cuatro o cinco vivos que juegan al arbitraje. La vez pasada se me escapó un jefe a Uruguay, pero que vaya en cana porque alguna vez en Argentina el que especula con los ahorros de la gente con arbitrajes que generan ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso", dijo el titular del Palacio de Hacienda.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El candidato de Juntos por la Patria agregó: "Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y el patrimonio de las empresas. Es tiempo de poner límite a los irresponsables. Y con el poder del Estado hay que poner límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio de la gente".

Publicidad

Las declaraciones llegan en el día en que la divisa paralela tuvo un salto en su cotización para superar los $ 1000 y además hubo distintos allanamientos en la City porteña para encontrar cuevas que estuvieran con distintos manejos ilegales sobre el dólar.

Qué dijo Massa sobre el dólar

"Yo puedo ganar o perder la elección, eso es secundario. Pero tengan la plena seguridad que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos cuatro o cinco pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos con que ‘se ataca al mercado o a las libertades'. Hasta que no los vea presos, no paro", sostuvo el candidato de UP.

Las declaraciones de Massa surgieron ante ejecutivos de comercio, entre los que estaban Eduardo Eurnekian y el presidente de la cámara Mario Grinman, luego de un día con fuertes frases cruzadas entre el oficialismo y La Libertad Avanza por el tema cambiario y electoral.

"Lo que les quiero decir es que de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro que son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje, me voy a ocupar, el que genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso", agregó el ministro en su alocución frente a la CAC.

No es la primera vez que se refiere a los especuladores en referencia al mercado cambiario: en la previa a las elecciones PASO, cuando la divisa estadounidense también pegó un salto, Massa apuntó contra ellos y afirmó que "lo movieron $40 en cinco días". Ahora el candidato en la previa de las Generales vuelve a apuntar en el mismo sentido.