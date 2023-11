Cumplir el sueño de la casa propia es a lo que miles de familias en San Juan aspiran y en la localidad de Sorocayense, en el departamento Calingasta, no es la excepción. Sin embargo, la preadjudicación del barrio El Puerto causó enojo y malestar entre los vecinos, ya que solo un puñado de estos terminó siendo beneficiado en la preadjudicación en el sorteo del IPV, el resto es gente de zonas aledañas. "No nos tuvieron en cuenta", aseguró una de las manifestantes y agregó que sienten que es una injusticia lo que se ha cometido. Apuntaron contra el intendente saliente Jorge Castañeda y el propio Instituto Provincial de la Vivienda. Para esta semana, el gobernador Sergio Uñac se comprometió a recibirlos.

El pasado 7 de noviembre se realizó el sorteo del IPV dónde se preadjudicaron las casas del futuro barrio El Puerto, ubicado en Sorocayense, en Calingasta. En total son 58 casas que se pusieron a disposición entre 318 postulantes. De ese total de viviendas, únicamente siete fueron para vecinos que desarrollan su vida en la zona, en tanto que el resto es gente de zonas aledañas o que incluso realizó el cambio de domicilio hace un mes, según la denuncia que realizaron a DIARIO HUARPE los habitantes.

Los vecinos están cansado de esperar y que no se los tenga en cuenta. (Foto: DIARIO HUARPE)

Este pasado viernes 24, los vecinos decidieron manifestarse pacíficamente al costado de la Ruta Provincial 149, justo frente al barrio en construcción. Con cartelería con distintas consignas, mujeres, hombres y niños expresaban su enojo y malestar: "Las penas son de nosotros, las casitas son ajenas", "Ni sorteos ni migajas, yo quiero mi casa", "Queremos un hogar digno para nuestros hijos", "La vivienda es una necesidad, no un negocio" o "Basta de injusticia", son algunas de las leyendas que se podían leer.

En diálogo con este medio, una de las vecinas manifestantes, Macarena Torres, contó que "este reclamo es por las viviendas que están mal entregadas en Sorocayense. Este es el segundo barrio que se entrega (Ndr: el primero es El Carrizal que está al lado) y lo entregan mal. ¿Dos barrios en cuántas gestiones y lo hacen mal? Estamos peleando por las familias de Sorocayense que tienen letrinas, viven en ranchos y no se las tuvo en cuenta, nada. Y venimos peleando de hace rato".

El barrio El Puerto en plena construcción y a poco de que se entregue. (Foto: DIARIO HUARPE)

En este sentido, expresó que se juntaron a hablar con el intendente saliente Jorge Castañeda, y no obtuvieron respuesta alguna. Incluso, contó, fueron a hablar con el titular del IPV, Marcelo Yornet, quien, "se lavó las manos, dijo que la culpa era del intendente, que estuvo en la reunión, y viceversa, se tiraban la pelotita". Manifestaron también que el intendente electo Sebastián Carabajal los está ayudando y en este línea es contaron que esta semana tendrán una audiencia con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

"Acá vivimos unos 600 habitantes, alejados de la villa, a 32 kilómetros, y de Barreal a 12 kilómetros, y que hagan esto es realmente injusto para todos. Son 58 viviendas y de Sorocayense solo siete fueron salieron preadjudicadas. El resto de la villa de Calingasta, Barreal y Tamberías. Hemos averiguado incluso que hay algunos que son de la Ciudad e hicieron el cambio de domicilio un mes antes. Esto es realmente injusto", aseveró Torres.

Los detalles de la obra del nuevo barrio. (Foto: DIARIO HUARPE)

En esta línea, la vecina explicó que el reclamo es para que se tenga en cuenta "a la gente de acá", ya que explicó que "todos trabajan en las chacras, en la finca. No es esperanza que nos digan que esperemos otro barrio porque nos van a mandar a Barreal o en la villa y a nadie de acá nos conviene, porque tiene a sus hijos en la escuela y tiene su vida acá", dijo.

Al tiempo, agregaron que desde la gestión Castañeda no salieron a relevarlos para que se supiera la realidad en la que viven. "Hay muchas familias que viven en ranchos precarios, con letrinas y algunas familias tienen chicos con discapacidad que no puede seguir en esas condiciones", aseguraron. "El intendente no cumplió", expresó otra de las madres en el lugar.

Los carteles que sostenían los manifestantes. (Foto: DIARIO HUARPE)

El otro barrio

El barrio lindero a El Puerto se llama El Carrizal. Son 50 viviendas que se entregaron a fines del año 2012.

En construcción

58 viviendas conforman el barrio El Puerto. El presupuesto de la obra se fijó en $380.805.416,23 y la empresa contratista es Valdivieso y Debandi S.R.L.