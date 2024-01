El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se abstuvo de nombrar a Alberto Hensel y Andrés Chanampa como vocales del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipeem) por considerar que la propuesta de ambas vocalías corrompían la Ley 387-A. En este marco, el peronismo y el bloquismo enviaron al primer mandatario provincial una notificación notarial para que revea su decisión. Según justifica el texto, no emitir el acto administrativo formal de nombramiento convierte al Poder Ejecutivo en un “incumplidor de una resolución vigente y legalmente emanada del Poder Legislativo”.

DIARIO HUARPE dialogó con el presidente del Bloque Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, quien comentó que finalmente se decidió realizar una notificación notarial y no una acción judicial, debido a que no quieren “judicializar la política” ni tampoco ponerle palos en la rueda al gobernador. Sin embargo, indicó que entienden que la decisión de no nombrar a Hensel y a Chanampa “no corresponde”, dado que la Cámara de Diputados votó y estableció las vocalías en total legalidad.

“La decisión se tomó en la Cámara de Diputados. El gobernador está incumpliendo la decisión que se tomó. Si cree que nosotros hemos fallado, que mande él a la Justicia. Solo queremos que se cumpla con lo decidido en la Cámara y que empiece a funcionar el Ipeem”, indicó Quiroga Moyano.

La notificación notarial justifica el pedido en cuatro puntos. El primero plantea que el nombramiento de Hensel y Chanampa se da por medio de una resolución que se encuentra firme, por lo cual es fundamental que se cumplan con los procedimientos administrativos posteriores a la misma. Por su parte, en el segundo ítem se argumenta la legalidad de las designaciones de acuerdo a lo establecido en la ley del Ipeem y en las facultades de designación del Poder Ejecutivo, planteadas en la Constitución Provincial.

Los otros dos puntos hacen una interpretación de algunos de los artículos de la ley que crea al Ipeem. “La ley 387-A se encuentra vigente y en su artículo 5° establece: ... Los dos vocales serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Cámara de Diputados. Es decir señor gobernador que la palabra, serán, es IMPERATIVA y no facultativa”, plantea el escrito. Por este motivo, dan por sentado que Orrego no puede abstenerse de la decisión del nombramiento de ambos vocales.

Asimismo, el documento indica que no Orrego no puede abstenerse debido a que la ley plantea que los vocales del Ipeem se deben establecer a propuesta del Poder Legislativo, que cumplió con toda la reglamentación para aprobar una ley: quórum para sesionar, discusión parlamentaria, moción y votación por mayoría.

Con respecto a esto, Quiroga Moyano instó a Orrego a reingresar a la cámara la designación, pero advirtió que la propuesta y la decisión de Diputados volverá a ser la misma. Por eso, dijo que si el oficialismo quiere que el resultado sea otro, tendrán que judicializar la situación.

“Creo que en esto va a tener que tomar la intervención la Justicia para determinar qué se va a hacer. Nosotros no vamos a ir a la Justicia, van a tener que hacerlo ellos, porque nosotros en la Legislatura ya tomamos una decisión”, indicó el presidente del Bloque Justicialista.

Cabe destacar que, si bien el bloquismo no firmó la notificación, el presidente del partido, Luis Rueda, indicó que suscribe al pedido dado que la decisión perjudicó a ambas vocalías.

La polémica

La Ley 387-A, que establece la creación y funcionamiento del Ipeem, está creada en el caso de que el Poder Ejecutivo tenga mayoría en Diputados. Sin embargo, por el descalabro de las elecciones, el escenario es atípico: la mayoría la tiene el Justicialismo, mientras que la primera minoría es oficialista y, la segunda, es el bloquismo.

La legislación establece que el presidente y vice del organismo debe ser nombrado por el Ejecutivo, mientras que las vocalías se reparten entre la primera y segunda minoría. Si esto se respeta tal cual, el peronismo se queda sin representación en el ente.

Mientras que para el justicialismo lo que se tiene que tener en cuenta es el “espíritu” de la ley, es decir, la repartición de representación entre diferentes colores políticos, para el oficialismo la legislación tiene que respetarse tal cual.

Por esto es que Orrego decidió no nombrar ni a Hensel ni a Chanampa, dado que el exministro de Gobierno fue propuesta peronista, que es mayoría en Diputados. El bloquista “la ligó” de arriba.

El futuro de las designaciones es incierto. Dependerá de Orrego si acata este pedido o, bien, todo vuelve de nuevo a Diputados. Siempre existe la posibilidad de judicializar la política, pero en este caso el peronismo “le pasa la pelotita” al oficialismo.

El artículo en discusión

Artículo 5: "El Instituto será dirigido y administrado por un Directorio compuesto por un Presidente, un Vicepresidente y dos vocales; los dos primeros serán designados por el Poder Ejecutivo; los dos vocales serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Cámara de Diputados, cuya designación corresponderá a uno por cada Bloque de los partidos que hubieran obtenido representación en este Cuerpo, en orden subsiguiente al partido mayoritario".