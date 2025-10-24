Política > Info útil
Qué hacer si perdiste o te robaron el DNI antes de las elecciones
POR REDACCIÓN
En el contexto de los procesos electorales, el Documento Nacional de Identidad físico constituye el único documento válido para ejercer el sufragio. Cuando un elector experimenta la pérdida o robo de su DNI, debe seguir un protocolo específico establecido por las autoridades competentes para justificar su ausencia en las urnas y evitar sanciones administrativas.
Documentación válida para votar:
Únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico original
No se aceptan constancias de trámite, pasaporte ni licencia de conducir
El documento debe ser igual o más reciente que el registrado en el padrón electoral
En caso de robo o pérdida del DNI:
Realizar la denuncia policial correspondiente
Justificar la ausencia electoral dentro de los 60 días hábiles posteriores a la elección
Completar el trámite en el Registro Nacional de Infractores (infractores.padron.gob.ar)
Proceso de justificación en línea:
Ingresar al sitio web del Registro de Infractores
Completar los datos personales requeridos
Adjuntar la documentación respaldatoria correspondiente
Documentación aceptada como justificativo:
Certificado médico oficial
Constancia policial por ubicación a más de 500 km del lugar de votación
Justificación laboral o constancia de servicio público esencial
Acreditación de tareas electorales o fiscales en otro distrito
Resultado del trámite exitoso:
Exención del pago de multa
Eliminación del registro de infractores