Qué hacer si perdiste o te robaron el DNI antes de las elecciones

En el contexto de los procesos electorales, el Documento Nacional de Identidad físico constituye el único documento válido para ejercer el sufragio. Cuando un elector experimenta la pérdida o robo de su DNI, debe seguir un protocolo específico establecido por las autoridades competentes para justificar su ausencia en las urnas y evitar sanciones administrativas.

Documentación válida para votar:

Únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico original

No se aceptan constancias de trámite, pasaporte ni licencia de conducir

El documento debe ser igual o más reciente que el registrado en el padrón electoral

En caso de robo o pérdida del DNI:

Realizar la denuncia policial correspondiente

Justificar la ausencia electoral dentro de los 60 días hábiles posteriores a la elección

Completar el trámite en el Registro Nacional de Infractores (infractores.padron.gob.ar)

Proceso de justificación en línea:

Ingresar al sitio web del Registro de Infractores

Completar los datos personales requeridos

Adjuntar la documentación respaldatoria correspondiente

Documentación aceptada como justificativo:

Certificado médico oficial

Constancia policial por ubicación a más de 500 km del lugar de votación

Justificación laboral o constancia de servicio público esencial

Acreditación de tareas electorales o fiscales en otro distrito

Resultado del trámite exitoso: