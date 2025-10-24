Publicidad
Publicidad

Política > Info útil

Qué hacer si perdiste o te robaron el DNI antes de las elecciones

Conocé los pasos a seguir si perdiste o te robaron el DNI antes de los comicios: cómo justificar tu ausencia en las elecciones para evitar multas y quedar registrado como infractor.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Todos los pasos para evitar la multa electoral. FOTO: Gentileza

En el contexto de los procesos electorales, el Documento Nacional de Identidad físico constituye el único documento válido para ejercer el sufragio. Cuando un elector experimenta la pérdida o robo de su DNI, debe seguir un protocolo específico establecido por las autoridades competentes para justificar su ausencia en las urnas y evitar sanciones administrativas.

Documentación válida para votar:

  • Únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico original

  • No se aceptan constancias de trámite, pasaporte ni licencia de conducir

  • El documento debe ser igual o más reciente que el registrado en el padrón electoral

En caso de robo o pérdida del DNI:

  • Realizar la denuncia policial correspondiente

  • Justificar la ausencia electoral dentro de los 60 días hábiles posteriores a la elección

  • Completar el trámite en el Registro Nacional de Infractores (infractores.padron.gob.ar)

Proceso de justificación en línea:

  • Ingresar al sitio web del Registro de Infractores

  • Completar los datos personales requeridos

  • Adjuntar la documentación respaldatoria correspondiente

Documentación aceptada como justificativo:

  • Certificado médico oficial

  • Constancia policial por ubicación a más de 500 km del lugar de votación

  • Justificación laboral o constancia de servicio público esencial

  • Acreditación de tareas electorales o fiscales en otro distrito

Resultado del trámite exitoso:

  • Exención del pago de multa

  • Eliminación del registro de infractores

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS