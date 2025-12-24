Sebastian Hertner, el futbolista que murió al caer de un teleférico de 70 metros

El fútbol de Alemania atraviesa un momento de profundo luto tras confirmarse el fallecimiento de Sebastian Hertner, de 34 años, en la estación de esquí de Savin Kuk, Montenegro.

El deportista, que se desempeñaba como capitán del ETSV Hamburg en la quinta división, perdió la vida este martes durante un dramático accidente provocado por una falla técnica en el sistema de transporte. Según los reportes oficiales, uno de los cables de la aerosilla se desprendió, causando que el futbolista y su esposa cayeran al vacío desde una altura de 70 metros.

Hertner murió de forma inmediata por la gravedad del impacto, mientras que su esposa logró ser rescatada con vida y permanece bajo observación médica en un hospital cercano.

Ante lo ocurrido, la justicia de Montenegro inició una investigación para determinar si existió negligencia en el mantenimiento de la infraestructura del centro de esquí. Instituciones como el BFC Dynamo y el ETSV Hamburg manifestaron estar en estado de shock por la pérdida de quien fuera su líder.

La trayectoria de Sebastian Hertner incluyó pasos destacados por la 2. Bundesliga y la 3. Liga, vistiendo las camisetas de clubes como 1860 Múnich, Darmstadt 98 y Erzgebirge Aue.

Formado en las divisiones inferiores del VfB Stuttgart, el defensor también representó a su país en las selecciones nacionales juveniles Sub-18 y Sub-19. Sus antiguos equipos lo recuerdan hoy con especial afecto por su entrega y compromiso en el campo de juego.