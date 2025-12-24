La dinámica cotidiana en la provincia se verá alterada este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre con motivo de las celebraciones de Navidad. Durante la víspera, el Comercio trabajará de manera parcial, sugiriéndose un horario de corrido hasta las 17:00, aunque algunos rubros podrían extenderse hasta las 18:00.

No obstante, el día 25 los centros comerciales y shoppings permanecerán cerrados, quedando operativos únicamente locales gastronómicos, estaciones de servicio y negocios de cercanía,.

Por otro lado, los Bancos y la administración pública no tendrán actividad presencial en ninguno de los dos días, permitiendo únicamente operaciones a través de cajeros automáticos.

En el ámbito del transporte público, las unidades circularán hasta las 22:00 el miércoles; el jueves, el servicio se retomará bajo la modalidad de feriado en la franja horaria de 09:00 a 22:00.

Las estaciones de servicio detendrán su despacho a las 22:00 del 24 y regresarán a la actividad a las 06:00 del día siguiente.

La Municipalidad de la Capital mantendrá los servicios fúnebres las 24 horas y el cementerio abrirá de 08:00 a 19:00 ambos días. Sin embargo, la recolección de residuos y el sistema de estacionamiento medido (SEM) quedarán suspendidos durante el jueves.

Finalmente, mientras que la Feria y el Mercado de Abasto cerrarán los días 25 y 26, las áreas esenciales de salud, seguridad y emergencias funcionarán mediante guardias mínimas o pasivas para asegurar la cobertura básica en la provincia.