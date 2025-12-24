Yanina Latorre: “Por culpa de Payarola, Icardi no vio a sus hijas durante un año”

El panorama judicial ha dado un vuelco definitivo con la orden de prisión preventiva para Nicolás Payarola, quien será trasladado a un penal de máxima seguridad, como Sierra Chica o La Plata.

Ante esta noticia, Mauro Icardi celebró la decisión calificando de "crueldad" el accionar del abogado, a quien señaló como el cómplice principal en la maniobra para mantenerlo alejado de sus hijas durante un año entero. El futbolista sostuvo que, pese al sufrimiento causado a su familia, él y sus hijas logran mantenerse de pie frente al conflicto.

Desde los micrófonos de El Observador, Yanina Latorre respaldó enfáticamente al deportista, afirmando coincidir con su descargo público. Latorre no solo responsabilizó a Payarola por el distanciamiento familiar, sino que también dirigió duras críticas hacia Wanda Nara por la estrategia legal empleada y su afinidad con los escándalos mediáticos.

Según la conductora, el abogado habría cruzado límites éticos al ensuciar al juez Hagopián con acusaciones de supuestos pagos realizados por el futbolista.

La situación de Payarola se tornó crítica tras los peritajes a su teléfono móvil, donde se hallaron chats "picantes" de diversa índole, lo que derivó en la renuncia de su defensor, Luciano Locatelli. En paralelo, Wanda Nara desmintió las versiones de su expareja y aseguró que el deportista sigue siendo deudor alimentario.

Mientras el escándalo suma capítulos con L-Gante planeando denunciar al letrado por supuestas "brujerías", el ámbito deportivo también observa el presente de Icardi ante un posible interés por parte de River Plate.