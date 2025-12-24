Zendaya embarazada: las fotos que despertaron los rumores

Las plataformas digitales se han visto sacudidas por una serie de imágenes que posicionan a Zendaya en el centro de las tendencias globales ante un posible cambio en su vida familiar. Las especulaciones surgieron a raíz de fotografías capturadas por un paparazzi en un parque, donde se observa a la actriz luciendo prendas de invierno holgadas que evidenciarían una silueta compatible con un embarazo junto a Tom Holland.

Tras viralizarse este retrato, se identificaron otras capturas donde la modelo repite este estilo de vestimenta, lo que llamó la atención debido a su habitual preferencia por atuendos ligeros.

Hasta el momento, ni la protagonista ni su prometido han emitido declaraciones para confirmar o desmentir el rumor, manteniendo la política de bajo perfil que caracteriza su relación fuera del ámbito de Hollywood.

La historia entre ambos se remonta a 2016, cuando coincidieron en la filmación de "Spider-man: Homecoming". En aquel entonces, Holland destacó el valor de contar con una amiga experimentada como ella para aprender a manejar las presiones de la fama en la industria.

A pesar de que la química entre los dos alimentó rumores de romance desde 2017, los actores negaron cualquier vínculo sentimental durante años, priorizando su amistad. Fue recién en julio de 2021, tras haber transitado otras relaciones durante la etapa de la pandemia, cuando decidieron formalizar su unión.

Finalmente, a finales de 2024, Zendaya y Tom Holland se comprometieron, consolidando un vínculo que ahora vuelve a estar bajo el escrutinio público por las recientes filtraciones.